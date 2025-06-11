EXPO Goods Central Asia: 159 торговых марок из 9 стран представлены в Астане

Мероприятие открыл министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев. Выступая на церемонии открытия, Арман Шаккалиев отметил, что форум-выставка EXPOGOODS CENTRAL ASIA призвана стать ежегодной авторитетной платформой для развития торгово-экономических связей между странами Центральной Азии, СНГ, Азии, Европы и Ближнего Востока. По его словам, Казахстан занимает ключевое место в регионе как надёжный транзитный и торговый узел, инициатор интеграционных форматов и активный участник глобальных цепочек поставок. Совокупное население региона превышает 81 миллион человек, и этот рынок демонстрирует устойчивый рост. При этом особое значение приобретают вопросы укрепления взаимной торговли, выхода на новые рынки и развития несырьевого экспорта.

Министр подчеркнул достижения Казахстана в сфере электронной коммерции. За последние три года объём онлайн-торговли в стране вырос более чем в два раза, превысив 2 миллиарда долларов США.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Развитие электронной коммерции, включая выход на международные маркетплейсы, открывает новые возможности для малого и среднего бизнеса, расширяет экспортный потенциал и способствует повышению конкурентоспособности казахстанской продукции на глобальном уровне, — отметил он.

Государство и бизнес-сообщество, по его словам, работают совместно над созданием современной торговой инфраструктуры, в том числе через поддержку цифровизации торговли и экспортную акселерацию. Министерство торговли и интеграции РК реализует системную политику поддержки экспорта. Компании получают сопровождение на всех этапах — от аналитики и маркетинговых консультаций до участия в зарубежных выставках и акселерационных программах.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Наша цель — обеспечить казахстанскому бизнесу выход на глобальные рынки и повысить устойчивость экономики за счёт развития несырьевого экспорта», — добавил министр.

Как подчеркнул Арман Шаккалиев, Казахстан открыт к диалогу, открыт к сотрудничеству и открыт к совместному будущему. Он выразил уверенность, что EXPOGOODS CENTRAL ASIA станет прочной основой для устойчивого роста торговли в регионе и будет способствовать продвижению Казахстана как ведущего экспортно-логистического центра Евразии.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

EXPOGOODS CENTRAL ASIA стал знаковым событием в региональной повестке и вызвал широкий международный интерес. В работе форума принимают участие официальные делегации высокого уровня. В их числе — министр сельского хозяйства Исламской Республики Иран доктор Голамреза Нури, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинь, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Казахстане Науман Башир Бхатти.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Форум-выставка собрал 159 торговых марок из 9 стран — Казахстана, Узбекистана, России, Беларуси, Китая, Пакистана, Ирана, Латвии и Эстонии. Участие принимают представители бизнеса, государственных органов, международных организаций, розничных сетей, электронной коммерции, а также сектора HoReCa.

Особое внимание на выставке привлёк крупнейший павильон провинции Цзянсу и государственной группы Jiangsu Soho Holding Group (КНР), занимающий более 3 000 кв.метров. Jiangsu Soho работает в сферах международной торговли, инвестиций, культуры и здравоохранения. Группа объединяет более 380 компаний, насчитывает 20 000 сотрудников, ведёт экспорт в более чем 160 стран и управляет 24 железнодорожными маршрутами Китай — Европа. Годовой оборот превышает 100 млрд долларов США. Участие такого игрока подчёркивает высокий международный уровень EXPOGOODS и усиливает торговое сотрудничество между Казахстаном и Китаем.

Высокий интерес к EXPOGOODS проявили ведущие мировые игроки в сфере электронной коммерции и ритейла. В числе участников — представители таких компаний, как Alibaba, Wildberries, Lamoda, а также других транснациональных платформ и сетей. Участие этих компаний открывает новые возможности для производителей, стремящихся выйти на глобальные рынки.