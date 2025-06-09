Казахстан и Болгария договорились проработать новые инвестпроекты
Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил Президенту Болгарии создать совместную рабочую группу по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Наши сегодняшние переговоры были насыщенными. Мы достигли конкретных договоренностей. В частности, сосредоточились на расширении масштабов связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В стране работают около 60 болгарских компаний в разных сферах. Тем не менее, экономический потенциал наших стран выше. Поэтому есть большие шансы увеличить этот показатель. Мы договорились увеличить объемы взаимной торговли. Договорились проработать новые инвестиционные проекты, отвечающие интересам двух государств, — сообщил Касым-Жомарт Токаев в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров с Президентом Болгарии.
Главы государств подчеркнули важность реализации совместных проектов в таких областях, как возобновляемые источники энергии, «зеленая» энергетика, атомная промышленность, цифровизация, инновации, искусственный интеллект, космическая отрасль, сельское хозяйство, здравоохранение, культурно-гуманитарные связи и туризм.
— Также мы обратили внимание на вопросы развития связи в транспортно-логистическом секторе. Сегодня Транскаспийский международный транспортный коридор стал одним из стратегических торговых путей. Договорились рассмотреть вопрос включения в этот коридор болгарских морских портов Бургас и Варна. Мы считаем, что этой работе должна уделять особое внимание межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству двух стран. Я предложил создать в рамках комиссии совместную рабочую группу по сотрудничеству в транспортно-логистической сфере. Кроме того, изучил передовой опыт Болгарии в области космических исследований и технологий, оборонной промышленности и выразил готовность к совместной работе, — отметил Президент РК.