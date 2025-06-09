Казахстан и Болгария договорились проработать новые инвестпроекты

— Наши сегодняшние переговоры были насыщенными. Мы достигли конкретных договоренностей. В частности, сосредоточились на расширении масштабов связей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В стране работают около 60 болгарских компаний в разных сферах. Тем не менее, экономический потенциал наших стран выше. Поэтому есть большие шансы увеличить этот показатель. Мы договорились увеличить объемы взаимной торговли. Договорились проработать новые инвестиционные проекты, отвечающие интересам двух государств, — сообщил Касым-Жомарт Токаев в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров с Президентом Болгарии.

Главы государств подчеркнули важность реализации совместных проектов в таких областях, как возобновляемые источники энергии, «зеленая» энергетика, атомная промышленность, цифровизация, инновации, искусственный интеллект, космическая отрасль, сельское хозяйство, здравоохранение, культурно-гуманитарные связи и туризм.