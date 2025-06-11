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    15:00, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Оркестр имени Курмангазы отмечает 90-летие большим концертом в Астане

    11 июня 2025 года в концертном зале Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы в честь своего 90-летнего юбилея представит масштабный концерт, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Оркестр имени Курмангазы отмечает 90-летие большим концертом в Астане
    Фото: ortcom.kz

    — Основная миссия нашего оркестра — на профессиональном уровне популяризировать национальную музыку, кюи, народные песни и инструментальные произведения, сформировавшиеся в течение веков. Это золотая основа для укрепления нашего культурного кода и передачи его будущим поколениям. Выезды оркестра в регионы и прямое общение с народом — это не только концерты, но и широкое распространение национальной культуры, — отметил директор Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы Медет Куанышев на брифинге СЦК.

    По словам организаторов, концертная программа будет состоять из двух частей: первая часть — академический концерт, посвящённый произведениям традиционных казахских композиторов-кюйши (Курмангазы, Даулеткерей, Таттимбет, Н. Тлендиев, К. Ахмедияров и др.). Особое внимание будет уделено 100-летию со дня рождения Нургисы Тлендиева, а также памяти Героя Великой Отечественной войны Алии Молдагуловой — будут исполнены посвящённые им произведения. Вторая часть — включает современные музыкальные произведения и произведений мировой классики. Эти композиции демонстрируют гармоничное сочетание казахской традиции с духом современности.

    В этом году коллектив оркестра реализует несколько масштабных проектов. В ближайшее время оркестр отправится в город Шымкент для участия в Республиканском фестивале «Парад оркестров». Кроме того, шымкентской публике будет представлен авторский проект оркестра «Ночь оркестра».

    Ранее сообщалось, что премьера балета «Спящая красавица» состоится в «Астана Опера». 

    Теги:
    Культура Юбилей Астана Музыка
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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