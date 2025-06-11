Оркестр имени Курмангазы отмечает 90-летие большим концертом в Астане

— Основная миссия нашего оркестра — на профессиональном уровне популяризировать национальную музыку, кюи, народные песни и инструментальные произведения, сформировавшиеся в течение веков. Это золотая основа для укрепления нашего культурного кода и передачи его будущим поколениям. Выезды оркестра в регионы и прямое общение с народом — это не только концерты, но и широкое распространение национальной культуры, — отметил директор Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы Медет Куанышев на брифинге СЦК.

По словам организаторов, концертная программа будет состоять из двух частей: первая часть — академический концерт, посвящённый произведениям традиционных казахских композиторов-кюйши (Курмангазы, Даулеткерей, Таттимбет, Н. Тлендиев, К. Ахмедияров и др.). Особое внимание будет уделено 100-летию со дня рождения Нургисы Тлендиева, а также памяти Героя Великой Отечественной войны Алии Молдагуловой — будут исполнены посвящённые им произведения. Вторая часть — включает современные музыкальные произведения и произведений мировой классики. Эти композиции демонстрируют гармоничное сочетание казахской традиции с духом современности.

В этом году коллектив оркестра реализует несколько масштабных проектов. В ближайшее время оркестр отправится в город Шымкент для участия в Республиканском фестивале «Парад оркестров». Кроме того, шымкентской публике будет представлен авторский проект оркестра «Ночь оркестра».

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