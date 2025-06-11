Премьера балета «Спящая красавица» состоится в «Астана Опера»

Этот спектакль, давно вошедший в сокровищницу мирового балета, получит новое прочтение благодаря хореографической редакции художественного руководителя балетной труппы «Астана Опера» Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой. Ее постановка отличается глубиной, точностью и уважением к традиции, которую она продолжает развивать на казахстанской сцене.

Вместе с ней над спектаклем работают и ассистенты – Заслуженный артист России Константин Заклинский и Елена Шерстнева. Всех их связывает с этим балетом долгая история: еще в школьные годы они были заняты в «Спящей красавице» в редакции К. Сергеева, а затем уже, будучи артистами, в восстановлении оригинальной версии М. Петипа, осуществленной С. Вихаревым, а также продолжали танцевать в спектакле в редакции К. Сергеева. Сама Алтынай Асылмуратова блестяще воплощала образы феи Сирени, феи Смелости и принцессы Авроры на сцене Мариинского театра. Константин Заклинский исполнял партию Принца, а Елена Шерстнева роль феи Карабос. Закономерно, что сценическая и педагогическая память о великой школе лежит в основе работы над этой постановкой.

- «Спящая красавица» - это драгоценность, в каждой грани которой сверкают и хореографический гений Мариуса Петипа и безмерная музыкальная глубина Петра Ильича Чайковского. Мы все знаем этот балет с детства как волшебную сказку, где добро побеждает зло. Но за этой сказкой – огромный пласт труда и исторического поиска. В театре «Астана Опера» уже шла постановка Юрия Григоровича, его блистательная, мощная версия. Однако я хотела обратиться к традиции М. Петипа, сохранить стиль, дух, поэтику старой школы, но при этом сделать спектакль чуть компактнее, живее, динамичнее. Меньше нарочитой пантомимы, больше ясного действия, наполненного смыслом и танцем, - рассказывает хореограф-постановщик Алтынай Асылмуратова. – Перед нами – феерия, праздник формы и содержания. Волшебный пролог с феями, вальсы в первом акте, сложные сцены с участием женского кордебалета, насыщенные характерные партии – все это требует невероятной отдачи от артистов. На них возложена задача – блестяще передать хореографическое наследие М. Петипа и, конечно, быть предельно музыкальными. П. Чайковский создал партитуру, которая может существовать как самостоятельное произведение искусства. На мой взгляд, именно благодаря ей «Спящая красавица» живет уже более ста лет, продолжает волновать сердца и вдохновлять поколения артистов и зрителей, - заключила Алтынай Асылмуратова.

В главных партиях – известные солисты театра: Заслуженные деятели Казахстана Мадина Унербаева в роли принцессы Авроры и Бактияр Адамжан, который исполнит партию принца Дезире. Во второй день выступления эти образы воплотят Шугыла Адепхан и Заслуженный деятель Казахстана Еркин Рахматуллаев.

Музыкальное воплощение спектакля доверено дирижеру-постановщику Арману Уразгалиеву. В оформлении были заняты ведущие мастера: художник по декорациям Риккардо Массирони, художник по костюмам обладательница премии «Оскар» Франка Скуарчапино, художник по свету Якопо Пантани.

- Эта премьера посвящена выдающемуся сценографу современности, большому другу нашего театра - Эцио Фриджерио, который искренне любил «Астана Опера». Несмотря на то, что за годы сотрудничества мы создали вместе около пятнадцати спектаклей, он сказал: «Последний я сделаю для «Астана Опера»». И именно этот спектакль – «Спящая красавица» - стал воплощением той мечты. Замысел был согласован с самим маэстро и Франкой Скуарчапино. Увы, Эцио уже нет с нами, но его дело продолжает Риккардо Массирони – сценограф, с которым мы реализуем задуманное. Так, «Спящая красавица» стала для нас и новой постановкой, и способом выразить благодарность великому художнику за щедро отданную нам частицу своей творческой энергии, за высокий стандарт, который он оставил нам, - подчеркнул В. Караре, заместитель директора по художественно-производственным вопросам и эксплуатации здания «Астана Опера». – Над костюмами, световой партитурой спектакля трудились прекрасные мастера: Франку Скуарчапино представляет ее ассистент Анна Верди, которая уже более 15 лет работает с ней рука об руку и хорошо знакома с нашим театром. Световое оформление спектакля доверено Якопо Пантани. Мы стремились сохранить художественный стиль, тот уникальный творческий язык, который изначально заложили Э. Фриджерио и Ф. Скуарчапино. Для постановки было создано около 400 костюмов – пошив велся сразу на три состава артистов, - поделился он.

«Спящая красавица» - это балет-феерия о вечных противоположностях, добре и зле, воплощенных в образах феи Сирени и злой феи Карабос. Именно на контрасте этих тем П. Чайковский строит музыкальную драматургию балета, который впервые увидел свет в 1890 году в Мариинском театре. С тех пор не сходит с афиш ведущих театров мира и является показателем мастерства балетных трупп. В «Астана Опера» этот спектакль представят как размышление о судьбе, времени и чуде любви, способной разбудить даже вековой сон.