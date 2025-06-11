Астана - Братислава: что стоит за визитом Роберта Фицо в Казахстан

Президенты Словакии трижды посещали Казахстан

Сотрудничество Казахстана и Словакии началось в 1993 году с установлением дипломатических отношений. В 2005 году в нашей стране открылось посольство Словацкой Республики, а в 2006 появилось дипломатическое представительство Казахстана в Братиславе. Посольство РК в Словакии работает с 2019 года.

Президенты Словакии посещали Казахстан трижды: Рудольф Шустер (14-15 ноября 2001 года); Иван Гашпарович (29-31 марта 2010 года и 1–2 декабря 2010 года).

Во время СОР29 в Баку в ноябре 2024 года состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Между Казахстаном и Словакией подписано 26 международных договоров. В 2020 году в Братиславе было подписано три меморандума: о сотрудничестве в области лесного хозяйства, туризма, водных ресурсов.

Также с октября 2021 года действует Меморандум о сотрудничестве между Министерствами иностранных дел Казахстана и Словакии в сфере официальной помощи.

В обеих палатах Парламента РК действуют группы по сотрудничеству со Словацкой Республикой.

Рост торговли на 45%

За последние годы между странами активно развивается торговля. По данным Министерства торговли и интеграции РК, товарооборот между Астаной и Братиславой в 2024 году составил $140,4 млн, что на 1,1% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($138,9 млн).

Инфографика: Kazinform

При этом, экспорт из Казахстана в Словакию в 2024 году вырос на 34,6% и составил $2,9 млн. Мы экспортируем мороженную продукцию, ферросплавы, детали машин и устройств.

Инфографика: Kazinform

Импорт в Казахстан из Словакии в 2024 году увеличился на 0,5% и достиг $137,4 млн. Из Словакии к нам завозятся машины и комплектующие к ним, техника, оборудование, строительные материалы, гербициды, лекарства, продукты питания, полиграфическая продукция, текстиль, мебель.

Инфографика: Kazinform

Примечателен тот факт, что значительный рост торговли между странами произошел в этом году. Так, двусторонний товарооборот за январь–март составил $31,3 млн, что на 45,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($21,6 млн). Экспорт из Казахстана в Словакию за этот период вырос более чем в 2 раза до $656,7 тысяч. А импорт — на 44,2%, достигнув $30,7 млн.

$20 млн инвестиций в экономику Казахстана

Казахстан рассматривает Словакию в качестве важного политического и торгово-экономического партнера в Центрально-Восточной Европе и Евросоюзе. Между странами действует Межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. К слову, 10-е заседание комиссии состоялось в Астане в октябре 2024 года. Кроме того, с апреля 2023 года функционирует Ассоциация торговых связей между странами.

По данным МИД РК, с 2005 по 2024 годы валовый приток прямых инвестиций из Словакии в Казахстан составил $20,7 млн.

В нашей стране действует 16 совместных предприятий и 27 компаний со словацким капиталом. В частности, компания Oftum s.r.o. специализируется на лазерной хирургии глаза, ELTECO a.s. — сектор электроснабжения, KANTO METAL s.r.o. и CSBC spol s.r.o. — разработка и продажа химических разведывательных машин для оборонной промышленности, CME. Slovakia s.r.o. — поставка лечебно-диагностических технологий, IshPumpsOlomuc — производство насосов и арматуры для электростанций, PROGAST spol. s.r.o. — комплексное обеспечение мясоперерабатывающей промышленности.

Какая выгода от партнерства?

Пресс-служба Акорды сообщила, что в ходе переговоров Президент Казахстана и Глава Правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства. О ключевых перспективах сотрудничества рассказал политолог, международный эксперт Жанат Момынкулов, подчеркнув, что две страны, в первую очередь, связывают экономические и инвестиционные интересы.

— По нескольким ключевым направлениям Словакия является важной страной для нас. Словакия имеет большой опыт в области технологий и промышленности, в частности, в производстве нового оборудования и автоматизации. У нее есть опыт в сельском хозяйстве, производстве экологически чистой продукции и агротехнологиях. Также нам есть чему поучиться в медицине, производстве оборудования и лекарств, — отметил политолог.

Фото: из личного архива Жаната Момынкулова

Ж. Момынкулов считает, что есть большая вероятность реализации совместных проектов в области возобновляемых источников энергии. Помимо этого, в вопросах развития транспорта Казахстан, как ключевое звено Среднего коридора, может стать для Словакии партнером, который облегчит товарооборот между Китаем и Европой.

Курсы казахского языка и этнокультурные выставки

Казахстан и Словакия придают большое значение развитию культурно-гуманитарных связей. Между министерствами образования двух стран действует меморандум о сотрудничестве, подписанный в 2009 году. Соглашения и контакты между вузами дают возможность для прохождения стажировок магистрантами и докторантами в университетах Казахстана и Словакии. На данный момент в Словакии обучаются 397 студентов из Казахстана.

Большим культурным событием в 2020 году стала торжественная церемония передачи в дар более 200 изданий произведений Абая Словацкой академии наук. А чуть позже прошла презентация первого перевода «Слов назидания» Абая на словацкий язык. В марте 2021 года состоялась онлайн презентация новой книги «101 zážitkov z Kazachstanu» («101 впечатление от Казахстана»).

В 2023 году Казахстан организовал этнокультурные выставки в трех городах Словакии — Братиславе, Шаморине и Банска-Быстрице.

Нужно сказать, что при посольстве Казахстана в Словакии работает Казахский информационно-культурный центр, в котором с марта 2024 года открылись бесплатные курсы изучения казахского языка.

В прошлом году прошла акция «Неделя словацких библиотек» в Национальной библиотеке Словакии, в рамках которой состоялась презентация сборника поэзии Магжана Жумабая, впервые изданного на словацком языке. А в Государственной библиотеке городе Банска-Быстрица был представлен сборник казахских сказок «Волшебный сад», изданных на словацком языке. Кроме того, в Словакии регулярно проводятся концерты казахстанских творческих коллективов и Дни казахского кино.

Кто такой Роберт Фицо, и чем известна Словакия?

Словакия — парламентская республика в центральной части Европы. Она граничит с пятью странами: Венгрией, Польшей, Чехией, Австрией и Украиной. Население — 5,42 млн человек. Страна делится на 8 краев, центрами которых являются Братислава, Трнава, Нитра, Тренчин, Жилина, Банска-Быстрица, Прешов и Кошице. Эта небольшая страна является мировым лидером по производству автомобилей — здесь действуют 4 автомобильных гиганта. Словакию называют страной замков — на территории расположено около 200 замков и крепостей, большинство из которых находятся под охраной ЮНЕСКО. Также здесь расположен самый старый национальный парк в Европе, основанный в 1949 году.

Фото: ru.apa.az

С 15 июня 2024 года Президентом Словакии является Петер Пеллегрини. Пост премьер-министра с 25 октября 2023 года занимает Роберт Фицо. Примечательно, что на эту должность он избирался трижды. Роберт Фицо родился в 1964 году в городе Топольчаны, тогда еще в Чехословакии. Фицо окончил юридический факультет Университета Коменского в Братиславе, имеет степень доктора юридических наук, также специалист в области уголовного права.

Его политическая деятельность началась в 90-годы. В ноябре 1999 года он создал и возглавил левоцентристскую партию «Направление — социальная демократия» (Н-СД). После победы Н-СД на парламентских выборах в 2006 году Фицо сформировал правительственную коалицию и 4 июля занял пост премьер-министра страны.

В июне 2010 года его партия вновь победила на выборах, получив 34,8% голосов. Но Фицо не удалось получить поддержку других партий и сформировать правительство. В результате 7 июля того же года он подал в отставку. На парламентских выборах в марте 2012 года Н-СД снова заняла первое место, набрав 44,4% голосов (83 мандата). 4 апреля Фицо второй раз стал премьер-министром, впервые в истории независимой Словакии сформировав однопартийное правительство.

При нем в стране наблюдалась стабильная экономическая динамика. В 2012–2017 годы средний рост ВВП составил 2,7% (средний показатель роста ВВП в ЕС в то время — 2,5%). Дефицит бюджета был снижен с 3,06 млрд евро в 2012 году до 1,09 млн в 2017. Инфляция в 2012 году была на уровне 3,6%, в 2017 — 1,4% (средняя по ЕС — 1,7%). Правительству также удалось немного снизить госдолг. В 2012 году он составлял примерно 38 млрд евро (52,2% ВВП), а в 2017 году — 43 млрд евро (50,9% ВВП), что соответствует рекомендации Пакта стабильности и роста ЕС.

В октябре 2023 года 60-летний Фицо в третий раз получил должность премьера, после того как победу на парламентских выборах одержала левоцентристская партия «Направление — социальная демократия», которую он возглавляет.

15 мая 2024 года на Роберто Фицо произошло покушение, когда премьер-министр вышел к людям после выездного заседания правительства в словацком городе Гандлове. В политика попало три пули. Ему сделали операцию, которая длилась 5 часов. 20 мая стало известно об улучшении его состояния. А 31 мая Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления. Касым-Жомарт Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии и пожелал скорейшего выздоровления.

Роберт Фицо женат, у супругов есть сын.