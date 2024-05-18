Покушение на премьера Словакии: Роберт Фицо перенес пятичасовую операцию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в больнице Банска-Бистрицы после полученного тяжелого огнестрельного ранения в Хандлове, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Местные СМИ передают, что Р.Фицо в пятницу была сделана 5-часовая операция.

- Его состояние стабильное, но по-прежнему тяжелое, - говорится в заявлениях властей.

Тем не менее, премьер-министра разрешили посетить избранному президенту страны Петеру Пеллегрини, который приехал, чтобы выразить свою поддержку давнему коллеге и другу.

- Он избежал смерти. Достаточно было того, чтобы огнестрельные ранения оказались в другом месте на несколько сантиметров, и сегодня нам, возможно, пришлось бы говорить о совсем других вещах, - заявил после своего визита П.Пеллегрини.

Помимо него, поддержать Р.Фицо в больницу пришли его близкие члены семьи.

Вокруг больницы по-прежнему много полицейских.

Местный кардиохирург Вильям Фишер рассказал, что у премьер-министра Словакии нет пораженных крупных сосудистых структур в брюшной полости.

- Это был скорее желудочно-кишечный, то есть пищеварительный тракт, и что для меня важно, премьер-министр уже не интубирован, он дышит. самостоятельно, — говорит В.Фишер.

15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло покушение.