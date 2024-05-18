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    08:22, 18 Май 2024 | GMT +6

    Покушение на премьера Словакии: Роберт Фицо перенес пятичасовую операцию

    Роберт Фицо
    Фото: facebook.com/robertficosk

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в больнице Банска-Бистрицы после полученного тяжелого огнестрельного ранения в Хандлове, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Местные СМИ передают, что Р.Фицо в пятницу была сделана 5-часовая операция.

    - Его состояние стабильное, но по-прежнему тяжелое, - говорится в заявлениях властей.

    Тем не менее, премьер-министра разрешили посетить избранному президенту страны Петеру Пеллегрини, который приехал, чтобы выразить свою поддержку давнему коллеге и другу.

    - Он избежал смерти. Достаточно было того, чтобы огнестрельные ранения оказались в другом месте на несколько сантиметров, и сегодня нам, возможно, пришлось бы говорить о совсем других вещах, - заявил после своего визита П.Пеллегрини.

    Помимо него, поддержать Р.Фицо в больницу пришли его близкие члены семьи.

    Вокруг больницы по-прежнему много полицейских.

    Местный кардиохирург Вильям Фишер рассказал, что у премьер-министра Словакии нет пораженных крупных сосудистых структур в брюшной полости.

    - Это был скорее желудочно-кишечный, то есть пищеварительный тракт, и что для меня важно, премьер-министр уже не интубирован, он дышит. самостоятельно, — говорит В.Фишер.

    15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло покушение.

    Теги:
    Словакия Европа Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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