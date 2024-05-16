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    19:50, 15 Май 2024 | GMT +6

    На премьер-министра Словакии произошло покушение

    На премьер-министра Словакии произошло покушение
    Фото: TASR via AP

    Сегодня на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло покушение, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Покушение произошло, когда Р.Фицо вышел к людям после выездного заседания правительства в словацком городе Гандлове.

    Местные СМИ публикуют кадры с места происшествия, где прозвучало четыре выстрела и Р.Фицо упал на землю и сотрудники охраны экстренно вывозят премьер-министра в больницу.

    Предварительно сообщается о двух ранениях в грудь и живот.

    Глава Европейского совета Ш. Мишель отметил, что «шокирован новостью о нападении на премьер-министра Словации Р.Фицо».

    — Ничто и никогда не может оправдать насилие или подобные нападения. Мои мысли с премьер-министром и его семьей, — отметил Ш. Мишель.

    Теги:
    Словакия Стрельба Больница Нападение
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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