19:50, 15 Май 2024 | GMT +6
На премьер-министра Словакии произошло покушение
Сегодня на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло покушение, сообщает собственный корреспондент Kazinform.
Покушение произошло, когда Р.Фицо вышел к людям после выездного заседания правительства в словацком городе Гандлове.
Местные СМИ публикуют кадры с места происшествия, где прозвучало четыре выстрела и Р.Фицо упал на землю и сотрудники охраны экстренно вывозят премьер-министра в больницу.
Предварительно сообщается о двух ранениях в грудь и живот.
Глава Европейского совета Ш. Мишель отметил, что «шокирован новостью о нападении на премьер-министра Словации Р.Фицо».
— Ничто и никогда не может оправдать насилие или подобные нападения. Мои мысли с премьер-министром и его семьей, — отметил Ш. Мишель.