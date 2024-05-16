На премьер-министра Словакии произошло покушение

Сегодня на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло покушение, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Покушение произошло, когда Р.Фицо вышел к людям после выездного заседания правительства в словацком городе Гандлове.

Местные СМИ публикуют кадры с места происшествия, где прозвучало четыре выстрела и Р.Фицо упал на землю и сотрудники охраны экстренно вывозят премьер-министра в больницу.

Предварительно сообщается о двух ранениях в грудь и живот.

Глава Европейского совета Ш. Мишель отметил, что «шокирован новостью о нападении на премьер-министра Словации Р.Фицо».