Касым-Жомарт Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии

— В связи с покушением на жизнь Премьер-министра Словакии Роберта Фицо Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания. Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Заметную роль в этом благородном деле сыграл премьер-министр Роберт Фицо, — говорится в сообщении Акорды.