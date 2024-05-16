Касым-Жомарт Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии
Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает агентство Kazinform.
— В связи с покушением на жизнь Премьер-министра Словакии Роберта Фицо Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания. Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Заметную роль в этом благородном деле сыграл премьер-министр Роберт Фицо, — говорится в сообщении Акорды.
Глава государства пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления.
Напомним, сегодня на премьер-министра Словакии совершили покушение. Инцидент произошел, когда Р.Фицо вышел к людям после выездного заседания правительства в словацком городе Гандлове.