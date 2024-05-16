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    22:23, 15 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев осудил покушение на премьер-министра Словакии

    Токаев
    Фото: Акорда

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает агентство Kazinform.

    — В связи с покушением на жизнь Премьер-министра Словакии Роберта Фицо Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания. Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Заметную роль в этом благородном деле сыграл премьер-министр Роберт Фицо, — говорится в сообщении Акорды.

    Глава государства пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления.

    Напомним, сегодня на премьер-министра Словакии совершили покушение. Инцидент произошел, когда Р.Фицо вышел к людям после выездного заседания правительства в словацком городе Гандлове.

    Теги:
    Словакия Токаев Касым-Жомарт Мировые новости Нападение
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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