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    12:47, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Мажилис согласился с поправками Сената о защите прав потребителей финуслуг

    Депутаты Мажилиса согласились с изменениями Сената по законопроекту по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Мажилис
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По словам депутата Ерлана Стамбекова, основные поправки предполагают

    • расширение условий, при которых финансовая организация-нерезидент может приобрести статус банковского холдинга-нерезидента Республики Казахстан;
    • введение обязанности для операторов сотовой связи по созданию внутренних антифрод-систем и блокированию несанкционированных трафиков;
    •  введение обязанности операторам сотовой связи по блокированию абонентских номеров, с которых осуществлялись мошеннические звонки, и передаче информации о них в Антифрод-центр Национального банка Республики Казахстан;
    • приостановление оказания услуг связи абонентскому номеру при выявлении мошеннических действий с этого номера;
    • уточнение порядка обмена информацией о призыве военнослужащих на срочную воинскую службу между информационными системами уполномоченных государственных органов и Кредитным бюро.

    Напомним, законопроект был ранее рассмотрен на пленарном заседании Сената и одобрен в первом чтении. Однако в ходе обсуждения сенаторы высказали ряд замечаний и предложений. Комитет по финансам и бюджету предложил не одобрять отдельные статьи законопроекта и возвратить его в Мажилис в новой редакции. В сравнительную таблицу включены 24 поправки.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Мошенничество Финансы Законопроекты Мажилис
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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