12:47, 11 Июнь 2025 | GMT +5
Мажилис согласился с поправками Сената о защите прав потребителей финуслуг
Депутаты Мажилиса согласились с изменениями Сената по законопроекту по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам депутата Ерлана Стамбекова, основные поправки предполагают
- расширение условий, при которых финансовая организация-нерезидент может приобрести статус банковского холдинга-нерезидента Республики Казахстан;
- введение обязанности для операторов сотовой связи по созданию внутренних антифрод-систем и блокированию несанкционированных трафиков;
- введение обязанности операторам сотовой связи по блокированию абонентских номеров, с которых осуществлялись мошеннические звонки, и передаче информации о них в Антифрод-центр Национального банка Республики Казахстан;
- приостановление оказания услуг связи абонентскому номеру при выявлении мошеннических действий с этого номера;
- уточнение порядка обмена информацией о призыве военнослужащих на срочную воинскую службу между информационными системами уполномоченных государственных органов и Кредитным бюро.
Напомним, законопроект был ранее рассмотрен на пленарном заседании Сената и одобрен в первом чтении. Однако в ходе обсуждения сенаторы высказали ряд замечаний и предложений. Комитет по финансам и бюджету предложил не одобрять отдельные статьи законопроекта и возвратить его в Мажилис в новой редакции. В сравнительную таблицу включены 24 поправки.