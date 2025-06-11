Мажилис согласился с поправками Сената о защите прав потребителей финуслуг

По словам депутата Ерлана Стамбекова, основные поправки предполагают

расширение условий, при которых финансовая организация-нерезидент может приобрести статус банковского холдинга-нерезидента Республики Казахстан;

введение обязанности для операторов сотовой связи по созданию внутренних антифрод-систем и блокированию несанкционированных трафиков;

введение обязанности операторам сотовой связи по блокированию абонентских номеров, с которых осуществлялись мошеннические звонки, и передаче информации о них в Антифрод-центр Национального банка Республики Казахстан;

приостановление оказания услуг связи абонентскому номеру при выявлении мошеннических действий с этого номера;

уточнение порядка обмена информацией о призыве военнослужащих на срочную воинскую службу между информационными системами уполномоченных государственных органов и Кредитным бюро.

Напомним, законопроект был ранее рассмотрен на пленарном заседании Сената и одобрен в первом чтении. Однако в ходе обсуждения сенаторы высказали ряд замечаний и предложений. Комитет по финансам и бюджету предложил не одобрять отдельные статьи законопроекта и возвратить его в Мажилис в новой редакции. В сравнительную таблицу включены 24 поправки.



