Алматы стал молодежной столицей тюркского мира

В городе Ленкорани (Азербайджан), который был избран молодежной столицей тюркского мира 2024 года на седьмом заседании министров молодежи и спорта Организации Тюркских государств (ОТГ), состоялась церемония закрытия программы.

Фото: МКИ

Участие в ней приняли молодежные делегации стран-участниц ОТГ. В рамках заключительного мероприятия состоялась программа обучения волонтеров для несовершеннолетних, конференция по моделированию ОТГ.

Фото: МКИ

Ранее на неформальном саммите ОТГ в Будапеште Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что Алматы станет молодежной столицей тюркского мира 2025 года.

Напомним, в Астане под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова состоялось ХIV пленарное заседание Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) на тему: «TURKTIME: роль парламентской дипломатии».