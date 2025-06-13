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    19:40, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Алматы стал молодежной столицей тюркского мира

    Этот титул городу Алматы передал город Ленкорань (Азербайджан), сообщает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации.

    Алматы стал молодежной столицей тюркского мира
    Фото: МКИ

    В городе Ленкорани (Азербайджан), который был избран молодежной столицей тюркского мира 2024 года на седьмом заседании министров молодежи и спорта Организации Тюркских государств (ОТГ), состоялась церемония закрытия программы.

    Алматы стал молодежной столицей тюркского мира
    Фото: МКИ

    Участие в ней приняли молодежные делегации стран-участниц ОТГ. В рамках заключительного мероприятия состоялась программа обучения волонтеров для несовершеннолетних, конференция по моделированию ОТГ.

    Алматы стал молодежной столицей тюркского мира
    Фото: МКИ

    Ранее на неформальном саммите ОТГ в Будапеште Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что Алматы станет молодежной столицей тюркского мира 2025 года.

    Напомним, в Астане под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова состоялось ХIV пленарное заседание Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) на тему: «TURKTIME: роль парламентской дипломатии».

    Теги:
    Организация тюркских государств ОТГ Тюркский мир Алматы Молодежь
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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