Порог в 1 млн тенге для мобильных переводов: кого и в каких случаях начнут проверять

Какие переводы могут попасть под контроль

— Критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение одним физическим лицом в течение каждого из 3 последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денег на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности, общая сумма которых превышает 12-кратный размер минимальный заработный платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года, — сообщили в Комитете госдоходов Минфина в ответ на запрос корреспондента.

Такие правила связаны с нормами Предпринимательского кодекса, согласно которым обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат лица с годовым доходом, превышающим 12 МЗП (в 2025 году — 1,0 млн тенге при МЗП 85 000 тенге).

Как именно будет работать данный механизм

Как пояснили в ведомстве, банки второго уровня будут передавать сведения в органы государственных доходов только по тем лицам, которые подпадают под установленные критерии. На основании полученной информации органы государственных доходов проводят камеральный контроль. По его результатам налоговые органы направляют уведомление об устранении выявленных нарушений.

Что будет, если превышен установленный порог

Если органы государственных доходов выявят признаки предпринимательской деятельности, они проводят камеральный контроль.

В случае подтверждения нарушений гражданину направляется уведомление об устранении нарушений. На его исполнение отводится 30 рабочих дней.

Что может сделать гражданин:

Согласиться с уведомлением, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подать налоговую отчетность.

В случае несогласия — направить пояснение в налоговый орган о том, что нарушения отсутствуют.

Если уведомление не исполнено или выполнено частично, налоговый орган может назначить тематическую проверку.

Будут ли уведомлять о приближении к лимиту

В Министерстве финансов сообщили, что уведомления о приближении к установленному критерию не планируются.

— Добросовестные налогоплательщики не используют личные банковские счета для осуществления предпринимательской деятельности. Таким образом, такие налогоплательщики не нуждаются в предупреждении о приближении к установленному критерию, — отметили в Комитете.

Когда начнут действовать новые правила

Поправки по мобильным переводам включены в новый Налоговый кодекс, который уже принят Мажилисом и в ближайшее время будет рассмотрен Сенатом. Если документ одобрят без изменений, он вступит в силу с 1 января 2026 года. Тогда же Министерство финансов и Национальный банк утвердят совместный приказ по критериям по мобильным переводам.

Ранее вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил прокомментировал инициативу об установлении порога в 1 миллион тенге для мобильных переводов.