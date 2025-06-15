Стагнация киберспорта в Казахстане: есть ли выход

Сколько у нас киберспортсменов?

— За последние годы наблюдается значительный рост популярности киберспорта в Казахстане. В 2024 году киберспортом и онлайн-играми в Казахстане интересовались около 3,5 миллиона человек, а к 2026 году прогнозируется достижение аудитории киберспорта до 5 миллионов человек, — говорится в Концепции развития киберспорта в Казахстане на 2025–2029 годы.

Как сообщает Qazaq Cybersport Federation (Федерации киберспорта Казахстана/QCF), с 2018 года в Казахстане были проведены более 150 турниров, как на студенческом и любительском уровне, так и на профессиональном, в разных регионах страны.

В Казахстане официальная статистика по числу профессиональных киберспортивных команд отсутствует. Однако, по данным QCF, в составе национальной сборной числятся 74 киберспортсмена.

Казахстан завоевал статусы чемпионов мира по версии IESF (в дисциплине PUBG Mobile в 2022, Индонезия) и чемпионов мира по версии GEF (Dota 2 в 2023, Саудовская Аравия).

Что уже проделано?

Федерация отмечает, что на сегодня реализован ряд задач из Стратегии развития киберспорта на 2021–2025 годы.

Региональные представительства QCF открыты в большинстве областей.

Казахстан является полноправным членом ключевых международных организаций в сфере киберспорта — IESF (International Esports Federation), GEF (Global Esports Federation) и AESF (Asian Esports Federation).

Проводятся отборы в Национальную сборную.

Проводятся онлайн лиги и «Кубок Республики Казахстан».

Казахстан становится площадкой для проведения крупнейших международных турниров. Одним из примеров является PGL ASTANA 2025.

Федерация обеспечила постоянный доступ к официальным серверам PUBG Mobile, что позволяет проводить национальные и региональные турниры с минимальной задержкой и высоким качеством подключения.

Организуются прямые трансляции, студии, аналитики и комментирования.

Запущен процесс обучения и аккредитации судей по различным дисциплинам

Активно развиваются студенческие киберспортивные лиги

Каковы планы на будущее?

Согласно QCF, на ближайшие годы обозначены следующие ключевые задачи:

Интеграция киберспорта в образование: включение Minor-программ и элективных дисциплин по направлению «Киберспорт» в образовательные программы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Создание киберспортивных академий и учебных центров

Организация турниров среди вузов и колледжей

Регулярное проведение Кубка Республики Казахстан и чемпионата Республики Казахстан

создание киберспортивной арены

Какие проблемы остаются?

Сейчас в Казахстане отсутствует полноценная киберспортивная инфраструктура. Международные и крупные национальные турниры, как правило, проходят на таких площадках, как «Барыс Арена», «Балуан Шолак спорт сарайы», которые приспосабливают под нужды киберспорта.

Среди проблем федерация также выделяет нехватку квалифицированных специалистов — тренеров, аналитиков и менеджеров.

К тому же существуют юридические и статусные ограничения.

— До сих пор не принят и не подписан Приказ № 56 о присвоении спортивных званий в киберспорте, что мешает официальному признанию достижений игроков, тренеров и организаторов, — заявили в федерации.

Также отсутствие стабильного финансирования не дает полноценно развивать киберспорт, так как это затратная сфера. При этом, по мнению QCF, для многих спонсоров киберспорт пока остаётся неприоритетной сферой и не обещает быстрой окупаемости, особенно в странах СНГ.

QCF отмечает, что не является государственной структурой и не получает финансирование из государственно бюджета. Именно спонсорская поддержка помогает организовывать турниры и поддерживать активность киберспортивного сообщества, однако её объёмы недостаточны для строительства или запуска полноценной арены, тренировочных баз и других объектов.

Согласно Концепции развития киберспорта в Казахстане на 2025–2029 годы, низкая финансовая заинтересованность является следствием недостаточного развития отрасли, низкой платежеспособности населения, ограниченного объема текущего и потенциального рынка, высокой стоимости привлеченных финансовых ресурсов и отсутствием долгосрочного финансирования.

Также в концепции отмечается, что казахстанские игроки привлекаются за рубеж, что приводит к оттоку талантов. В ней упоминается отсутствие специализированной инфраструктуры.

По мнению трехкратного чемпиона Казахстана, серебряного призера чемпионата мира по Counter-Strike, профессионального тренера Асета Сембиева в Казахстане не ведётся последовательная работа в сфере киберспорта.

— На сегодня киберспорт в Казахстане находится в стагнации, потому что нет какой-то структурной, систематической работы. Если наши ребята добиваются результатов на международной арене, в большей степени это их индивидуальная заслуга. Где-то не без удачи их заметили, и, соответственно, дальше они играют за зарубежные команды, — сказал Асет «Solaaar» Сембиев.

Фото из личного архива Асета Сембиева

По его словам, в стране нет хороших проектов для развития молодежи, но есть проблемы с интернетом.

— Нет академий, нет лиг, нет хороших соревнований, именно таких, которые были бы, трамплином для того, чтобы заявить о себе. Также наш интернет не позволяет играть на европейских серверах из-за большой задержки, поэтому мы не можем участвовать на квалификациях и на соревнованиях, которые проходят на европейских серверах, — сказал Сембиев.

Что можно сделать?

— Нам нужна своя экосистема, свои турниры. За счет этого мы можем выйти в Valve Ranking (международный рейтинг по CS) для того, чтобы получать инвайты на международные соревнования. Без этого никак, — сказал Асет Сембиев.

Таким образом, по его мнению, Казахстан будет более привлекательным и для инвесторов, и для проведения международных соревнований.

— Нужны лиги, нужно чтобы игроки видели четкий путь от точки А до точки Б. Дальше им нужен опыт игры на сцене, игры со зрителями, — заявил Асет Сембиев.

По его мнению, если бы все это делалось, рос бы внутренний уровень игры в целом и рынок бы стал более привлекательным для спонсоров, для инвесторов.

— На данный момент по факту у нас сейчас есть одна организация казахстанская, это Team Novaq, которую AdreN (прим. Даурен Кыстаубаев) создал сам на свои деньги. Для наших инвесторов это не очень интересно, потому что как таковое развитие киберспорта в Казахстане не происходит, — сказал спикер.

Он считает, что для исправления ситуации нужно привлекать людей, которые всю жизнь этим занимаются, которые защищали честь страны на мировой арене, которые знают эту всю кухню изнутри и у которых есть план, видение, как эти процессы выстроить.

— Я считаю, что у нас просто этим либо не занимаются, либо занимаются не те люди. Это просто кажется, что в киберспорте все просто и легко. Но на самом деле, без опыта там кашу не сваришь, — сказал спикер.

При этом Асет Сембиев отмечает, что у нас благоприятная атмосфера для того, чтобы сделать Казахстан хабом Центральной Азии в сфере киберспорта. Но заниматься этим нужно уже сейчас, так как «на пятки уже наступает Узбекистан».

Стратегия 2021-2025 vs Концепция 2025-2029

— Мы не можем сказать, что ситуация в киберспорте Казахстана идеальна, — заявили в QCF.

В начале июня 2025 года Правительством была утверждена Концепция развития киберспорта в Казахстане, разработанная министерством туризма и спорта. Согласно ей, направлениями развития киберспорта являются инфраструктура, интеграция в систему образования, а также поддержка кадрового потенциала.

В концепции говорится, что Казахстан активно развивает киберспорт.

— Вложение в инфраструктуру, образовательные программы, а также международное сотрудничество создает мощную основу для устойчивого развития этой отрасли. Казахстан имеет все шансы занять одно из ведущих мест на мировой киберспортивной арене в ближайшие годы, — говорится в ней.

Однако как сообщалось, в Казахстане до сих пор нет специализированной киберспортивной арены. О цели построить такую арену в Астане говорилось еще в Стратегии Федерации киберспорта на 2021–2025 годы.

Также в этой стратегии одной из ключевых целей было развитие образования в сфере киберспорта. Однако, как сообщает федерация, хотя в стране действовала Академия киберспорта «ESPORTS HUB», её деятельность временно приостановлена в связи с отсутствием стабильного финансирования.

При этом согласно концепции на ближайшие годы, интеграция киберспорта в образование является одним из основных принципов развития этой сферы.

К тому же, в концепции повторяются и другие идеи со стратегии, включая необходимость подготовки аналитиков, судей и менеджеров.

Таким образом, концепция Правительства на ближайшие пять лет в определённой степени повторяет цели, уже обозначенные в прежней стратегии федерации. Это может свидетельствовать как о стремлении сохранить преемственность курса, так и об отсутствии прогресса.

Напомним, В 2026 году «Игры будущего» пройдут в городе Астане. Это международный мультиспортивный турнир по фиджитал (physical+digital) спорту.

— Государственная поддержка будет производиться в большей мере в виде инфраструктурных расходов, а также в вопросах логистики и безопасности. Частные инвесторы и спонсоры покроют значительную часть затрат, связанных с организацией самих соревнований и технологическим оснащением, — сообщили в Министерстве туризма и спорта РК, добавив, что уже сейчас отмечается высокий интерес к турниру со стороны бизнес-сообщества.

Инициатива провести турнир в Казахстане была предложена Президентом Касым-Жомартом Токаевым во время церемонии открытия первых игр в Казани в 2024 году. Следующий турнир состоится в ОАЭ в 2025 году.