Как в Астане проходит один из крупнейших киберспортивных турниров мира

Участники плей-офф представляют различные регионы мира, включая Европу, Северную Америку, Азию и Южную Америку. Среди команд — как признанные фавориты международных турниров, так и коллективы, прошедшие через квалификационный отбор. Общий призовой фонд турнира составляет 1,2 миллиона долларов. Призовые средства будут распределены между командами в зависимости от их итогового положения.

Фото: Адиль Саптаев/ Kazinform

Из казахстанцев, на стадии плей-офф, сыграет Данил Голубенко под ником «Molodoy», представляющий бразильскую команду Furia.

— PGL Astana 2025 — это возможность для команд не только показать свой уровень, но и проверить себя на фоне лучших коллективов мира. Я ожидаю ярких матчей и неожиданных результатов. В плей-офф всегда побеждает не только сильнейший, но и тот, кто умеет сохранять хладнокровие, — отметил вице-чемпион мира 2016 года Денис «Seized» Костин.

Фото: Адиль Саптаев/ Kazinform

В первой игре плей-офф одна из сильнейших команд Азии TheMongolz (Монголия) сенсационно уступила турецкому коллективу Aurora (0:2).

Фото: Адиль Саптаев/ Kazinform

Во время перерывов между матчами на «Барыс-Арене» проходят различные активности, присущие киберспортивным турнирам. Зрители могут принять участие в конкурсах, квестах и мини-турнирах, пообщаться с косплеерами и стримерами, а также посетить зоны VR-игр и стенды с игровыми аксессуарами.

Фото: Адиль Саптаев/ Kazinform

— Такое масштабное мероприятие по киберспорту хороший знак для развития казахстанского коммьюнити киберспорта, потому что это мировой уровень, на который обратят внимание игроки со всего мира. Наша школа Counter-Strike на хорошем уровне и очень много талантливых ребят, такие турниры должны стимулировать их, — считает зритель Ренат Агеев.

Фото: Адиль Саптаев/ Kazinform

Трансляции матчей ведутся через несколько платформ, включая Twitch и YouTube, что позволяет следить за событиями как в Казахстане, так и за его пределами.

Фото: Адиль Саптаев/ Kazinform

PGL Astana 2025 продлится до 18 мая, где определится сильнейшая команда. Турнир стал одним из крупнейших киберспортивных событий, проходящих в Казахстане в 2025 году.

Напомним, казахстанский обладатель «Грэмми» Imanbek написал трек, посвященный киберспортивному турниру PGL в Астане.