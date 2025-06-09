Первые два состава LRT доставили в Астану

По информации акимата Астаны, каждый из них состоит из четырёх вагонов. Вагоны произведены в городе Таншань (Китай). Доставка автотранспортом осуществлялась по маршруту протяжённостью более 5 300 км, проходящему по территории Китая и Казахстана. Весь путь занял 10 суток. Погрузка секций на платформы автотралов производилась с помощью кранов прямо на заводе-изготовителе. На всём протяжении маршрута обеспечивались строгие меры фиксации и безопасности груза. 60-метровые подвижные составы оснащены программно-аппаратным комплексом с уровнем автоматизации GOA 4, который обеспечивает автоматическое открытие и закрытие дверей, остановку и ускорение, заезд и выезд из депо, мониторинг состояния составов, контроль за расстоянием между поездами.

Составы полностью автоматизированы, управление является беспилотным с постоянным мониторингом операторов. В производстве данных составов применяются современные, легкие и прочные материалы для обеспечения комфортных динамических характеристик и акустического комфорта пассажиров. Общие технические параметры подвижных составов: - длина - 59,97 м, ширина - 2,8 м, высота - 3,8 м. Тип питания: третий рельс 750 В. Вместимость: более 600 пассажиров. Максимальная скорость: 80 км/ч. Средняя эксплуатационная скорость: 39,5 км/ч. Вес: 94 т. (без пассажиров).

Закупка и транспортировка вагонов осуществляется в рамках EPC-контракта, при этом отдельное бюджетное финансирование не предусматривалось.

Как сообщалось, аким города Астаны Женис Касымбек прокомментировал вопрос запуска LRT в городе. Он сообщил, что в сентябре этого года уже планируется технический запуск.