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    16:04, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Первые два состава LRT доставили в Астану

     В столицу прибыли первые подвижные составы легкорельсового транспорта. Два состава доставлены на специально оборудованных автотралах, передает агентство Kazinform.

    Первые два состава LRT доставили в Астану
    Фото: акимат Астаны

    По информации акимата Астаны, каждый из них состоит из четырёх вагонов. Вагоны произведены в городе Таншань (Китай). Доставка автотранспортом осуществлялась по маршруту протяжённостью более 5 300 км, проходящему по территории Китая и Казахстана. Весь путь занял 10 суток. Погрузка секций на платформы автотралов производилась с помощью кранов прямо на заводе-изготовителе. На всём протяжении маршрута обеспечивались строгие меры фиксации и безопасности груза. 60-метровые подвижные составы оснащены программно-аппаратным комплексом с уровнем автоматизации GOA 4, который обеспечивает автоматическое открытие и закрытие дверей, остановку и ускорение, заезд и выезд из депо, мониторинг состояния составов, контроль за расстоянием между поездами.

    Составы полностью автоматизированы, управление является беспилотным с постоянным мониторингом операторов. В производстве данных составов применяются современные, легкие и прочные материалы для обеспечения комфортных динамических характеристик и акустического комфорта пассажиров. Общие технические параметры подвижных составов: - длина - 59,97 м, ширина - 2,8 м, высота - 3,8 м. Тип питания: третий рельс 750 В. Вместимость: более 600 пассажиров. Максимальная скорость: 80 км/ч. Средняя эксплуатационная скорость: 39,5 км/ч. Вес: 94 т. (без пассажиров).

     Закупка и транспортировка вагонов осуществляется в рамках EPC-контракта, при этом отдельное бюджетное финансирование не предусматривалось.

    Как сообщалось, аким города Астаны Женис Касымбек прокомментировал вопрос запуска LRT в городе. Он сообщил, что в сентябре этого года уже планируется технический запуск.

    Теги:
    ЛРТ Китай Регионы Казахстана Регионы Транспорт Астана Видео
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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