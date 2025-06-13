Президент РК: Казахстанские врачи ежегодно проводят тысячи операций на открытом сердце

Ежегодно более 10 тысяч человек из 45 стран мира специально приезжают в Казахстан на лечение. По мнению Главы государства, это свидетельствует о высоком качестве отечественной системы здравоохранения.





– Сегодня целый ряд наших больниц имеет международную аккредитацию. Национальные центры нейрохирургии и кардиохирургии оказывают высокотехнологическую медицинскую помощь на уровне мировых клиник. Казахстанские врачи ежегодно проводят тысячи операций на открытом сердце, причем даже новорожденным детям. В стране планомерно развивается трансплантация органов. Недавно успешно проведена сотая по счету операция по пересадке сердца. В этом году впервые осуществлена тройная перекрестная трансплантация почек: три пациента обменялись донорами, чтобы получить подходящий им орган. Такие одновременные операции делают только в шести странах мира. Для лечения онкологических заболеваний применяются передовые методы лучевой терапии. С прошлого года в Казахстане развивается совершенно новое направление – фетальная медицина. Имеются в виду операции на плоде еще в утробе матери. Такое уникальное медицинское вмешательство открывает многим детям шанс на здоровую жизнь. Отдельное внимание уделяется лечению и улучшению жизни людей с редкими заболеваниями. Перед государством стоит нелегкая задача – обеспечить таких пациентов дорогостоящими импортными лекарствами, и здесь существенную помощь оказывает созданный по моему предложению Фонд «Қазақстан халқына», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее Глава государства остановился на развитии отечественной фармацевтической промышленности.





– Важно продолжить усилия в этой сфере, которая, по сути, обрела стратегический характер, путем привлечения крупных международных инвесторов. Нам предстоит полностью раскрыть потенциал медицинской науки. Прочная основа уже создана. Наши ученые добились серьезных результатов в области онкологии, трансплантологии, неонатологии, генетики, биомедицины. Внедряются препараты отечественной разработки для лечения заболеваний крови. Новые горизонты в диагностике и лечении заболеваний открывает искусственный интеллект. Предстоит совершить стремительный рывок в этой перспективной сфере. Надо в полной мере использовать возможности и ядерной медицины. В целом, развитие системы здравоохранения нацелено прежде всего на повышение благополучия наших граждан. Ведь доступность и уровень медицины – это яркий показатель качества жизни в стране, – добавил Президент.