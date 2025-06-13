На бюджет надейся, а сам не плошай. В чем причина неудач казахстанского футбола

Деньги от УЕФА есть – а прогресса нет?

На фоне выхода сборной Узбекистана на чемпионат мира 2026 года, а также провальных результатов команды в адрес казахстанских футболистов и функционеров посыпалось много критики. Кто-то говорит, что развивать футбол у нас не нужно, другие ссылаются на низкий уровень детского футбола и инфраструктуры. В апреле 2002 года Казахстан перешел из Азиатской конфедерации футбола в УЕФА, и миллионы казахстанских болельщиков смогли вживую увидеть действующих звезд футбола таких, как Дэвид Бэкхэм, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе и многих других. В апреле 2025 года глава УЕФА Александр Чеферин посетил Казахстан и Центральную Азию, приурочив поездку ко Дню казахстанского футбола.

— Я вижу, что Президент Токаев — большой поклонник спорта. Он любит футбол, а это очень важно для Главы государства, — отметил Чеферин после встречи с Касым-Жомартом Токаевым. — Мы много говорили о казахстанском и европейском футболе, о том, как развивать казахстанский футбол.

О преимуществах перехода в УЕФА высказывался и главный тренер сборной Казахстана Али Алиев.

– УЕФА выделяет деньги. АФК никогда в жизни такие деньги не выделит для развития футбола в стране. Вы понимаете, о чем я говорю? Мое желание, чтобы в нашей стране было побольше финансирования, именно меценатства. Те деньги, которые сегодня сложно где-то взять. Поэтому от УЕФА даже многие клубы получают солидарные выплаты. Клубы получают деньги, обыгрывая кого-то, проходя определенные стадии. Вы сами посчитайте: когда «Астана» выходит в групповой этап, она получает очень большие деньги, чего не найдешь в Азиатской федерации, – заявил он на недавней пресс-конференции.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Однако, несмотря на финансовую поддержку от УЕФА, эти средства далеко не всегда эффективно используются. Главный вопрос – на что идет финансирование и почему не трансформируется в системные изменения: в развитую детско-юношескую инфраструктуру, качественную подготовку тренеров, строительство полей и стадионов.

– Пока у нас внутри страны не начнется рост, требовать результатов будет неправильно. Дом строится с фундамента – вот и у нас так должно быть. Нужно начать с базы: какие у нас поля, какая инфраструктура – такой и футбол мы получаем, – заявил после игры с Северной Македонией защитник сборной Казахстана Сергей Малый.

Фото: KFF

Где фундамент?

Пока болельщики критикуют сборную за отсутствие мгновенного результата, в команде делают ставку на поступательное развитие и работу на перспективу. В штабе уверены: кризис роста – неизбежная часть пути, а сегодняшний опыт станет фундаментом для завтрашних побед.

– В такой переходный период результата сразу не будет. Но яркие победы еще впереди. Мы должны верить в наших игроков, в наш боевой состав. Именно сейчас отечественные специалисты набираются опыта, и в такой непростой момент за команду играют настоящие патриоты, отдают все силы, – отметил советник Казахстанской федерации футбола (КФФ) Нурсултан Курман.

Фото: KFF

КФФ ежегодно получает целевое финансирование, однако его невозможно тратить вне утвержденных программ. Основные расходы: логистика, содержание сборных, зарплаты сотрудников и тренеров, организация футбольных матчей и различных ивентов; выросли в несколько раз расходы на судей, которым повысили гонорары в целях более честного и объективного судейства. Проекты вроде «Алан» помогают развивать инфраструктуру, но их масштаб ограничен. Стадионы и масштабные академии – это зона ответственности государства, утверждают футбольные функционеры.

– Бывали случаи, когда отдельные руководители Федерации получали финансирование, но, скажем так, использовали эти средства неэффективно. И смена руководства федерации не привела к заметному прогрессу в развитии нашего футбола. Новое руководство просит время на проведение реформ. Необходимо принятие Закона о футболе, чтобы меценатам было интересно инвестировать в профессиональный футбол, развивать инфраструктуру, строить академии. На те средства, которые федерация получает от UEFA, невозможно построить достаточное количество полей, – рассказал футбольный агент Ербол Каиров.

Фото: из личного архива Каирова

Он подчеркнул, что прогресс в отечественном футболе невозможен без активного участия государства, хотя приведенный им опыт других стран вызывает вопросы. В частности, Е.Каиров отметил, что в той же Грузии УЕФА строила академии, и сегодня воспитанники этих академий уже играют за национальную и молодежную сборные.

– Грузия в прошлом году выступала в плей-офф чемпионата Европы. Это хороший пример того, как важна системная работа. Федерацию часто критикуют – и зачастую не без оснований. Но нужно понимать: сейчас она практически не получает финансирования от государства. Единственные поступления – это взносы от клубов, которые, впрочем, и сами финансируются за счет республиканского бюджета. В остальном Федерация зарабатывает самостоятельно – участвует в программах FIFA и UEFA, взаимодействует с ними, привлекает спонсоров, – подчеркнул Е.Каиров.

Кстати говоря, в перспективе УЕФА профинансирует инициативу КФФ построить академию в Талгаре, а значит это зона ответственности не только для государства. Об этом же говорит опыт Грузии. Другими словами, пока нет инициативы – нет и академий. В этом и состоит роль КФФ, которая, по сути, – связующее звено между международными структурами и локальными реалиями.

Не сравнивать, а учиться

Но, несмотря на критику, звучат и более сдержанные, стратегические оценки. Бывший главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев призывает смотреть на ситуацию шире: не сравнивать, а делать выводы и двигаться вперед своим путем.

– Казахстан сосредоточен на своей работе и целях. Безусловно, мы искренне радуемся за Узбекистан – это большое достижение, и я хочу поздравить их с выходом на чемпионат мира. Это заслуженный успех, за которым стоит системная работа. Для нас это дополнительный стимул. Нужно спокойно анализировать, делать выводы и продолжать двигаться вперед. Главное – не сравнивать, а прогрессировать самим, шаг за шагом, – советует М.Адиев.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Средний возраст сборной Казахстана составляет 27,8 лет – это больше, чем у всех соперников по группе в отборе на ЧМ-2026. Для сравнения: у Бельгии – 27,3, Уэльса – 27,5, Лихтенштейна – 26,3, у Северной Македонии – такой же, как у нас.

Это не просто статистика. Это сигнал: команда находится в переходном этапе. Ряд ключевых футболистов, определявших игру в последние годы, постепенно завершают карьеру. Один из таких примеров – капитан Асхат Тагыберген, которому 34 года. Согласно анализу CIES, сборная Казахстана со средним возрастом входит в топ-20 самых возрастных команд.

При этом новое поколение пока только набирается опыта. Молодые футболисты еще не готовы сразу взять на себя ту же ответственность и уровень влияния, что и ветераны. Отсюда – кадровые трудности, которые напрямую влияют на спортивные результаты.

– Мы начали процесс омоложения сборной. Видим, что молодые игроки в других командах уже добиваются результата, а мы немного запоздали с их интеграцией. Сейчас важно показать болельщикам команду, которая бьется до конца, играет с огнем в глазах и не уступает в характере. Параллельно мы хотим, чтобы наша молодежь видела: ее старания замечают, и у нее есть реальный шанс. Цель – воспитать команду, способную не только сдерживать соперника, но и навязывать свою игру, – рассказал А.Алиев.

Проблема в том, что даже наиболее перспективные футболисты нередко теряются на переходе из молодежного футбола во взрослый. Причины как в нехватке стабильной игровой практики на высоком уровне, так и в отсутствии полноценной системы развития: от детских академий до профессиональных клубов.

Коррупция — системная болезнь казахстанского футбола

В марте 2025 года стало известно о начале досудебного расследования в отношении бывшего руководства Казахстанской федерации футбола. Однако уже в апреле заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов заявил, что экс-президент КФФ Адилет Барменкулов не признан подозреваемым по этому делу.

Также прокуратура Шымкента возбудила уголовное дело в отношении бывших руководителей футбольного клуба «Ордабасы». Экс- президент клуба Бахтияр Байсеитов и вовсе скрывается от Интерпола.

Фото: sport.gazeta.kz

В апреле 2025 года в футбольном клубе «Актобе» были выявлены финансовые нарушения на сумму 250 миллионов тенге. Аналогичная ситуация наблюдалась ранее в клубе «Каспий» из Актау: в декабре 2024 года прокуратура Мангистауской области зафиксировала хищения более 27 миллионов тенге, предназначенных на учебно-тренировочные сборы.

Одним из самых громких и трагичных случаев в истории казахстанского футбола стал крах павлодарского «Иртыша». В 2020 году клуб был объявлен банкротом после ряда коррупционных скандалов в его руководстве. Это привело к исчезновению с футбольной карты одной из самых титулованных и уважаемых команд страны. Лишь в январе 2024 года «Иртыш» был воссоздан и вновь начал выступления.

Все эти случаи – от хищений до уголовных дел – указывают на глубоко укоренившиеся проблемы в управлении казахстанским футболом. Пока не будет выстроена система прозрачного и подотчетного администрирования, любые успехи будут нивелироваться скандалами за его пределами. И даже самые перспективные команды будут исчезать с поля, как это уже происходило с рядом других клубов Казахстана.

Как показал опыт других стран, устойчивый успех приходит не за счет разовых побед, а благодаря кропотливой и целенаправленной работе. Казахстанскому футболу необходимо выстраивать собственный путь – с учетом реалий, но с прицелом на будущее.