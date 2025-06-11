Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководства ФК «Ордабасы»

Как отметили в городской прокуратуре, действия бывшего руководства клуба вызвали серьезные подозрения в злоупотреблениях.

— За что была получена эта сумма, кому и с кем она была поделена, куда ушли средства — на все эти вопросы предстоит дать ответы. В связи с возбуждением уголовного дела проводится всесторонняя проверка. Факт незаконного начисления бонусов подтвержден. Проверку проводила непосредственно прокуратура, и по итогам выявленных нарушений было принято решение о возбуждении уголовного дела, — сообщили в городской прокуратуре.

Широкий общественный резонанс ситуация получила после заявления акима Шымкента Габита Сыздыкбекова, который сообщил о чрезмерных финансовых обязательствах клуба. Особенно бурную реакцию вызвало имя капитана национальной сборной Асхата Тагыбергена, чья ежемесячная зарплата составляла 20 миллионов тенге.

В феврале 2025 года контракт с ним был досрочно расторгнут по взаимному согласию. Несмотря на условия договора, предусматривающие штрафы в случае одностороннего расторжения, стороны разошлись без финансовых претензий. Об этом сообщил экс-глава городского управления спорта Маратбек Мыктыбеков.

— Асхат Тагыберген не платил никаких штрафов. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. В период моего руководства в клубе проводилась проверка, и это не скрывалось. Все игроки, заключившие контракты под защитой ФИФА, находились под контролем международной федерации. Что касается бонусов — все вопросы решались напрямую Федерацией футбола и ее руководством, — прокомментировал Маратбек Мыктыбеков.

После ухода из «Ордабасы» Тагыберген также покинул национальную сборную, завершив карьеру в сборной раньше, чем планировал.

Тем временем, расследование по делу продолжается. Если будет установлено, что бюджетные и спонсорские средства были растрачены безосновательно или присвоены, речь может идти о привлечении бывших должностных лиц к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет на нужды клуба «Ордабасы» было потрачено почти 23 миллиарда тенге. При этом только 11% этой суммы — около 2,5 млрд тенге, было направлено на развитие массового футбола. Остальное — на содержание профессиональных игроков, в том числе легионеров с зарплатами до 2 миллионов тенге в месяц.