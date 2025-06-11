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    16:45, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководства ФК «Ордабасы»

    В 2023–2024 годах ФК «Ордабасы» заключил контракты с 18 игроками на общую сумму свыше 2,3 млрд тенге, из которых 1,9 млрд тенге было выплачено иностранным легионерам только за один год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Ордабасы» проиграл клубу из Люксембурга в Лиге Конференций
    Фото: ФК «Ордабасы»

    Как отметили в городской прокуратуре, действия бывшего руководства клуба вызвали серьезные подозрения в злоупотреблениях.

    — За что была получена эта сумма, кому и с кем она была поделена, куда ушли средства — на все эти вопросы предстоит дать ответы. В связи с возбуждением уголовного дела проводится всесторонняя проверка. Факт незаконного начисления бонусов подтвержден. Проверку проводила непосредственно прокуратура, и по итогам выявленных нарушений было принято решение о возбуждении уголовного дела, — сообщили в городской прокуратуре.

    Широкий общественный резонанс ситуация получила после заявления акима Шымкента Габита Сыздыкбекова, который сообщил о чрезмерных финансовых обязательствах клуба. Особенно бурную реакцию вызвало имя капитана национальной сборной Асхата Тагыбергена, чья ежемесячная зарплата составляла 20 миллионов тенге.

    В феврале 2025 года контракт с ним был досрочно расторгнут по взаимному согласию. Несмотря на условия договора, предусматривающие штрафы в случае одностороннего расторжения, стороны разошлись без финансовых претензий. Об этом сообщил экс-глава городского управления спорта Маратбек Мыктыбеков.

    — Асхат Тагыберген не платил никаких штрафов. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. В период моего руководства в клубе проводилась проверка, и это не скрывалось. Все игроки, заключившие контракты под защитой ФИФА, находились под контролем международной федерации. Что касается бонусов — все вопросы решались напрямую Федерацией футбола и ее руководством, — прокомментировал Маратбек Мыктыбеков.

    После ухода из «Ордабасы» Тагыберген также покинул национальную сборную, завершив карьеру в сборной раньше, чем планировал.

    Тем временем, расследование по делу продолжается. Если будет установлено, что бюджетные и спонсорские средства были растрачены безосновательно или присвоены, речь может идти о привлечении бывших должностных лиц к уголовной ответственности.

    Ранее сообщалось, что за последние пять лет на нужды клуба «Ордабасы» было потрачено почти 23 миллиарда тенге. При этом только 11% этой суммы — около 2,5 млрд тенге, было направлено на развитие массового футбола. Остальное — на содержание профессиональных игроков, в том числе легионеров с зарплатами до 2 миллионов тенге в месяц.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана ФК "Ордабасы" Регионы Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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