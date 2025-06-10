После Лиги наций нужен был толчок, но его не случилось — защитник сборной Казахстана

— В целом, по уровню, соперник сегодня превосходил нас? Или это была равная игра?

—Думаю, можно сказать, что они были немного организованнее. Команда опытнее — всё-таки они играли на чемпионате Европы. У них больше уверенности. Что касается нас, могу сказать, что мы движемся в правильном направлении. Победа в Лиге наций должна была стать толчком для всего казахстанского футбола. Но, по сути, этого не произошло. Думаю, именно поэтому результаты немного просели. Нужно развиваться, вкладываться в инфраструктуру, развивать чемпионат. Тогда и уровень сборной будет расти. Без инфраструктуры мы дальше не уйдем.

— Сейчас нас начали сравнивать с Узбекистаном. Это как-то давит на сборную? Есть ли у них чему поучиться?

— Конечно, давит. У них на государственном уровне была дана установка развивать футбол. Это дало толчок, и через некоторое время появились плоды. Пока у нас внутри страны не начнётся рост, требовать результатов будет неправильно. Дом строится с фундамента — вот и у нас так должно быть. Нужно начать с базы: какие у нас поля, какая инфраструктура — такой и футбол мы получаем.

— То есть сейчас сборная играет не благодаря, а вопреки?

— Да. Мы добились результата в Лиге наций, и это должно было стать поводом для дальнейшего роста. Но всё застопорилось. Сейчас пришёл новый тренер, который задал европейский вектор, делает акцент на силовой футбол. И, если честно, по сегодняшней игре видно, что мы не уступали сопернику. Не хватило чуть-чуть — уверенности, класса, и, может быть, просто везения. Штанга, перекладина... Забей — и всё было бы иначе.

— Сегодня Асхат Тагыберген объявил, что завершает карьеру в сборной. Как вы это восприняли?

— Конечно, все расстроены. Мы очень любим Асху. Он — часть этой команды. Не знаю, может, он ещё передумает, но мы все его поддержали. Это его решение, и мы его уважаем.

— А как насчет тебя? Ранее ты сравнивал себя с Ачерби. Как ты видишь свое будущее в сборной?

— Я всегда отталкиваюсь от внутренних ощущений. Пока получаю удовольствие от футбола, от работы — я здесь. Сейчас пришёл тренер, который предлагает абсолютно другую работу, другую систему, не такую, как у меня была раньше. И мне это нравится. Я вижу, как прогрессирую — и это даёт мне силы продолжать.

Напомним, в третьем туре отборочной игры на чемпионат мира-2026 сборная Казахстана уступила Северной Македонии со счетом 0:1.

Кроме того, капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген объявил о решении завершить карьеру в национальной команде.