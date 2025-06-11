Товарооборот между Казахстаном и странами ЦА достиг 7,6 миллиарда долларов

— Центральная Азия обладает значительным потенциалом. Совокупная численность населения региона превышает 81 миллион человек и стабильно увеличивается. В международной выставке участвуют страны Центральной Азии, страны Каспийского побережья, Китай, Россия и страны Европейского Союза. Это означает доверие к Казахстану и к региону в целом. Казахстан является транзитным и торговым узлом в регионе. В 2024 году товарооборот между Казахстаном и странами Центральной Азии достиг 7,6 миллиарда долларов США, — сказал А.Шаккалиев.

Он также отметил, что в торговле между Казахстаном и странами Центральной Азии растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью.

— Это является гарантией максимально стабильного развития взаимной торговли и региона. Мы уделяем особое внимание развитию современной торговой инфраструктуры, электронной торговли и расширению рамок для выхода казахстанского бизнеса на международный рынок. Государство и бизнес-сообщество совместно работает в направлении инноваций, цифровизации и создания стабильной экосистемы, — сказал министр.

Напомним, в Астане проходит форум-выставка EXPO Goods Central Asia с участием 159 отечественных и международных торговых марок.