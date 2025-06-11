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    13:03, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Товарооборот между Казахстаном и странами ЦА достиг 7,6 миллиарда долларов

    В торговле между Казахстаном и странами Центральной Азии растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на первом международном экспо-форуме EXPO Goods Central Asia, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Товарооборот между Казахстаном и странами ЦА достиг 7,6 миллиарда долларов
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Центральная Азия обладает значительным потенциалом. Совокупная численность населения региона превышает 81 миллион человек и стабильно увеличивается. В международной выставке участвуют страны Центральной Азии, страны Каспийского побережья, Китай, Россия и страны Европейского Союза. Это означает доверие к Казахстану и к региону в целом. Казахстан является транзитным и торговым узлом в регионе. В 2024 году товарооборот между Казахстаном и странами Центральной Азии достиг 7,6 миллиарда долларов США, — сказал А.Шаккалиев.

    Он также отметил, что в торговле между Казахстаном и странами Центральной Азии растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью. 

    — Это является гарантией максимально стабильного развития взаимной торговли и региона. Мы уделяем особое внимание развитию современной торговой инфраструктуры, электронной торговли и расширению рамок для выхода казахстанского бизнеса на международный рынок. Государство и бизнес-сообщество совместно работает в направлении инноваций, цифровизации и создания стабильной экосистемы, — сказал министр.

    Напомним, в Астане проходит форум-выставка EXPO Goods Central Asia с участием 159 отечественных и международных торговых марок.

    Теги:
    Казахстан Торговля Товарооборот Форум Минторговли и интеграции Центральная Азия
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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