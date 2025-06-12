Глава «Самрук-Казына» привел цифры, опровергая критику депутатов
Председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов ответил на критику о том, что «Самрук-Казына» стал тормозом, а не драйвером экономического роста, передает корреспондент агентства Kazinform.
— У нас среднегодовой темп увеличения стоимости активов составляет 11% за последние 4 года, несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, — сообщил он. — Наша чистая прибыль растет со среднегодовым темпом в 13%, доходная часть — среднегодовой темп роста — 12%. Я считаю, что это очень хорошие серьезные показатели, которые говорят о том, что фонд успешно работает и развивается.
Нурлан Жакупов подчеркнул, что основная задача фонда — это увеличение стоимости активов под управлением.
— Если передать все эти активы в госорганы, то будет конфликт интересов. У госорганов нет задачи увеличивать прибыль. У госорганов задача — обеспечение социальной стабильности. Я поэтому считаю, что фонд является эффективным инструментом по увеличению экономической стоимости активов под управлением, — заявил он.
Ранее депутат Мажилиса Адиль Жубанов в своем запросе потребовал реформировать фонд «Самрук-Казына».