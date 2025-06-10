Президент Казахстана принял главу ОБСЕ

— В этом году мы отмечаем 50-летие Хельсинкского заключительного акта. Спустя полвека этот документ остается основой европейской безопасности, закрепляя такие ключевые принципы, как суверенитет, территориальная целостность и уважение прав человека. Казахстан твердо придерживается этих основополагающих ценностей, — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также высоко оценил состояние казахско-финских отношений. Он подчеркнул, что Финляндия является давним партнером Астаны в скандинавском регионе, и заявил о готовности к дальнейшему наращиванию контактов. Элина Валтонен подчеркнула, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и Центральной Азией.

Фото: Акорда

— Я отмечаю Ваши усилия по укреплению международного авторитета Казахстана, благодаря которым страна зарекомендовала себя как влиятельная средняя держава в регионе и мире. Авторитет Казахстана укрепляется в том числе через активное участие в таких организациях, как ОБСЕ. Мы искренне ценим Вашу деятельную роль в сложный период, особенно в экономической и экологической сферах. Весьма плодотворный характер имеет сотрудничество с Офисом программ ОБСЕ в Астане, — сказала действующий председатель ОБСЕ.

В завершение встречи Глава нашего государства передал теплые пожелания Президенту Финляндии Александру Стуббу и подтвердил готовность к тесному взаимодействию во имя укрепления дружбы и сотрудничества между народами двух стран.