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    14:30, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана принял главу ОБСЕ

    Президент РК выразил поддержку деятельности Элины Валтонен, которая возглавила ОБСЕ в условиях крайне непростой ситуации в сфере региональной и глобальной безопасности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства принял действующего председателя ОБСЕ Элину Валтонен
    Фото: Акорда
    — В этом году мы отмечаем 50-летие Хельсинкского заключительного акта. Спустя полвека этот документ остается основой европейской безопасности, закрепляя такие ключевые принципы, как суверенитет, территориальная целостность и уважение прав человека. Казахстан твердо придерживается этих основополагающих ценностей, — добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент также высоко оценил состояние казахско-финских отношений. Он подчеркнул, что Финляндия является давним партнером Астаны в скандинавском регионе, и заявил о готовности к дальнейшему наращиванию контактов. Элина Валтонен подчеркнула, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и Центральной Азией.

    Глава государства принял действующего председателя ОБСЕ Элину Валтонен
    Фото: Акорда
    — Я отмечаю Ваши усилия по укреплению международного авторитета Казахстана, благодаря которым страна зарекомендовала себя как влиятельная средняя держава в регионе и мире. Авторитет Казахстана укрепляется в том числе через активное участие в таких организациях, как ОБСЕ. Мы искренне ценим Вашу деятельную роль в сложный период, особенно в экономической и экологической сферах. Весьма плодотворный характер имеет сотрудничество с Офисом программ ОБСЕ в Астане, — сказала действующий председатель ОБСЕ.

    В завершение встречи Глава нашего государства передал теплые пожелания Президенту Финляндии Александру Стуббу и подтвердил готовность к тесному взаимодействию во имя укрепления дружбы и сотрудничества между народами двух стран. 

    Теги:
    ОБСЕ Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Международная деятельность Внешняя политика Казахстана
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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