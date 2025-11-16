Госвизиты Президента в Россию и Узбекистан, единый QR и матч Казахстан — Бельгия — обзор недели

Президент: госвизиты и встречи

Неделя началась с визита Президента Казахстана в Россию. 11 ноября по прибытии в Москву, в Кремле состоялась неформальная встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Ақорда

На второй день официального визита Глава государства отдал дань погибшим, возложив цветы к «Могиле неизвестного солдата» в Москве. Затем состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана в Кремле. Во время переговоров главы двух государств отметили дружественные взаимоотношения Казахстана и России. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Казахстан и Россия являются ближайшим партнерами, друзьями и надежными союзниками друг для друга.

— Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана, занимает первое место по инвестициям. В прошлом году у нас торговый оборот составил свыше 27 миллиардов. За девять месяцев текущего года уже 20 миллиардов. Большое количество российских компаний успешно работает в Казахстане. Казахстанский бизнес разворачивает свою деятельность и активно работает в России. Мы активно работаем на международной арене. Являемся участниками наших региональных организаций, — сказал Владимир Путин.

По словам Касым-Жомарта Токаева, нет ни одной сферы, где бы мы ни соприкасались с Российской Федерацией и ни осуществляли сотрудничество.

— Вы сейчас сделали подробнейший анализ того, что сделано и предстоит сделать. Мне трудно что-либо добавить к этому, но хотел бы отметить, что действительно стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими государствами — это не просто фигура речи или политическая вежливость, а на самом деле это суть нашего сотрудничества. Мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует. Буквально все сферы, как Вы сейчас сказали, развиваются достаточно успешно, — сказал он.

Во время расширенных переговоров речь шла и об инвестициях, и о вкладе рабочих профессий в экономическое развитие двух стран, и об образовании и подготовке кадров.

Президент Казахстана назвал свой госвизит в Россию важным для укрепления стратегического партнерства.

По итогу встречи и переговоров договоренности Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина коснулись сфер транспорта, экономики, культуры, образования и спорта. Таким образом между двумя государствами было подписано 14 документов.

Подробнее о чем говорится в Декларации, которую подписали Токаев и Путин, можно читать здесь.

Вернувшись в Казахстан Глава государства принял участие во втором Форуме работников сельского хозяйства.

Выступая на втором Форуме работников сельского хозяйства, Президент отметил, что необходимо в полной мере использовать потенциал животноводства. Также он подчеркнул, что в этом году успешно завершились осенние полевые работы и указал на важность совершенствования методов финансирования АПК.

В завершении своего выступления Глава государства поручил ввести возвращенные земли в постоянный оборот, ускорить работу по привлечению иностранных инвесторов в сельское хозяйство, обеспечить бесперебойные поставки сельхозпродукции на экспорт и бизнес внести вклад в развитие сел.

После официальной части Президент наградил работников сельскохозяйственной отрасли.

В тот же день после форума Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент.

Фото: Акорда

В ходе встречи главы государств обсудили дальнейшие перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

— Президенты рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, промышленная кооперация, транспорт и логистика, энергетика, сельское хозяйство, водные ресурсы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, — говорится в сообщении Акорды.

Затем Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также в запуске совместных проектов.

Президент Шавкат Мирзиёев наградил Касым-Жомарта Токаева орденом «Олий Даражали Дустлик» («Дружба высшей степени»). После чего Президенты Казахстана и Узбекистана провели совместный брифинг для представителей СМИ.

По итогам переговоров и второго заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана президенты приняли Совместное заявление. О том какие документы были подписаны можно читать здесь.

15 ноября Главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации.

Правительство: все о лекарствах и геологоразведке

На очередном заседании Правительства РК основными вопросами повестки стали обеспечение населения лекарственными средствами и развитие геологоразведки страны.

На заседании вице-министр здравоохранения Тимур Муратов рассказал о результатах проверки лекарственных средств и медицинских изделий в стране.

Он отметил, что для контроля качества и безопасности лекарственных средств и медицинских изделий в стране функционируют 2 лаборатории. По результатам экспертизы 1723 лекарств и медизделий выявлены несоответствия в 43-х медикаментах, которые изъяты с рынка. Также, экспертной организацией проведена оценка эффективности порядка 3 500 лекарств по отношению к рискам, связанным с применением, из них выявлены несоответствия в 20%.

Также Тимур Муратов рассказал о результатах реформирования механизма ценообразования лекарств в стране. По его словам, с учетом нового механизма ценообразования пересмотрены цены на 2 900 торговых наименований лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС, 4 900 для розничной и оптовой реализации.

Хорошие новости и в сфере геологоразведки. Как сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, за 9 месяцев текущего года в геологоразведку инвестировано 80 млрд тенге.

В скором времени в стране появится Национальный цифровой фонд геологической информации. Об этом сообщил председатель правления компании «Национальная геологическая служба» Ерлан Галиев.

Также в Астане в 2026 году начнут строить геолабораторию. Соответствующее поручение дал Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства.

— Для этого планируется создать в столице современную лабораторию в составе Геологического кластера. Она необходима для проведения минерально-геохимических и аналитических исследований, — отметил Олжас Бектенов.

Помимо этого глава кабмина поручил упростить доступ к геологической информации Казахстана и модернизировать геологоразведку.

Новый законопроект и поправки: запрет на пропаганду ЛГБТ и пенсионка на ипотеку

Одним из основных и обсуждаемых законопроектов принятых в минувшую неделю стал запрет на пропаганду ЛГБТ. Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, содержащей пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации. Народные избранники отметили, что дети и подростки ежедневно сталкиваются в интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем. Они также напомнили, что тема неоднократно поднималась депутатами Мажилиса. А в прошлом году петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» собрала необходимые 50 тысяч подписей для официального рассмотрения.

В этой связи вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов сообщил, что в Казахстане начнут маркировать фильмы и книги, в которых будет выявлена пропаганда ЛГБТ. Так же он разъяснил, что будет считаться пропагандой ЛГБТ в Казахстане.

Интерес казахстанцев в минувшую неделю вызвала новость о том, что пенсионные накопления жителям страны могут разрешить использовать для сокращения срока выплат по ипотеке. В Министерстве промышленности и строительства РК объяснили изменения, которые сейчас готовят в правилах использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для улучшения жилищных условий.

Общество: единый QR для банков и вспышка ОРВИ

13 ноября в Казахстане официально запустили Единую система межбанковских QR-платежей. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на пресс-конференции в рамках Central Asia Fintech Summit в Алматы.

Фото: Kaspi.kz

Данная система призвана сделать жизнь потребителей финуслуг проще. По словам Тимура Сулейменова запуск проекта будет благоприятно сказываться на системе в целом, и закрепит наше лидерство в Центральной Азии.

Помимо всего Казахстан начал работу над тем, чтобы граждане страны могли оплачивать покупки за рубежом через единый QR-код в своих банковских приложениях.

Единый QR уже доступен и охватывает несколько миллионов пользователей. К системе подключены Банк ЦентрКредит, Freedom Bank, Halyk Bank, Altyn Bank, RBK Bank и Home Credit Bank.

А пока между банками Казахстана закрепляется единая QR система, между казахстанцами укрепляет свою позицию острый вирус.

Стало известно, что с сентября этого года в Казахстане зарегистрировали 1 278 745 случаев ОРВИ. За последнюю неделю — с 30 октября по 5 ноября — количество заболевших составило 150 605. Однако, вице-министр здравоохранения Тимур Муратов заявил, что в Казахстане циркулирует обычный сезонный вирус, новой эпидемиологической вспышки в стране нет.

Несмотря на жалобы пациентов и рост вирусных инфекции среди детей, в минздраве все же уверяют, что это привычные вирусы гриппа, и новых штаммов не обнаружено.

Громкие суды: дело Хасана Касымбаева и убийство Яны Легкодимовой

В Талгаре завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела Хасана Касымбаева и еще пяти фигурантов.

В понедельник подсудимые должны были выступить с последним словом. Тем временем у здания районного суда собрались десятки людей — родственники, близкие и сторонники Касымбаева. Они утверждали, что обвинения против него основаны исключительно на показаниях потерпевших и не подтверждены достаточными доказательствами. Собравшиеся требуют справедливого решения суда.

Во вторник, 11 ноября суд признал Хасана Касымбаева виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Всего на скамье подсудимых шесть человек: Хасан Касымбаев, Руслан Алиев, Мадияр Калимжанов, Сайлау Актанов, Нурмухамет Султанбеков и Данияр Аскаров. Всем им были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство.

Руслан Алиев приговорен к 20 годам лишения свободы, Мадияр Калимжанов получил 12 лет, Сайлау Актанов — 8,5 года, Данияр Аскаров — 8 лет, а наиболее строгий был вынесен Нурмухамету Султанбекову — 22 года лишения свободы.

Затем Талгарский районный суд Алматинской области разъяснил приговор Хасану Касымбаеву и пяти соучастникам.

если по этому делу была поставлена точка, то еще одно дело — об убийстве Яны Легкодимовой — продолжается.

13 ноября в суде прошли прения сторон по одному из самых резонансных процессов последних лет — делу об убийстве 24-летней Яны Легкодимовой. Обвинение запросило пожизненные сроки для подсудимых, сторона защиты обозначила гражданские иски.

В свою очередь Генпрокуратура РК сообщила о ходе судебного процесса по делу о жестоком убийстве Яны Легкодимовой.

А вот в деле над «Казахстанским Робин Гудом» решили в обвинительный акт внести дополнения.

На прошлом заседании было объявлено о завершении следственного этапа и о том, что на следующем заседании начнутся прения сторон. Однако сегодня по постановлению судьи судебное следствие было возобновлено. Судья объяснил это тем, что при изучении обвинительного акта возникли дополнительные вопросы.

Также в минувшую неделю в новостных лентах фигурировала фамилия Бишимбаева. Но в этот раз дело касается материи осужденного Куандыка Бишимбаева. В столичном суде она обвинила родственницу в присвоении 990 тысяч долларов.

В суде Астаны по делу Бекзат Кемеловой выступила Альмира Нурлыбекова — мать бывшего министра Куандыка Бишимбаева, признанная потерпевшей по делу. Она рассказала в суде о происхождении почти миллиона долларов.

По ее словам, с 1993 года она занималась бизнесом, затем работала как индивидуальный предприниматель, поставляя на рынок в Кызылорде товары. Позднее она открыла школу в Таразе, спа-салон, позже было продано одно из помещений и двухэтажный дом.

После этого Нурлыбекова переехала в Шымкент, где продолжила бизнес. Она обучала выпускников, открыла консалтинговую компанию и производство препарата для стоматологии.

Таким образом, по ее словам, средства были заработаны законным путем. Легальность доходов подтвердила проверка антикоррупционной службы в 2017 году.

Опасаясь обыска, она в 2023 году передала чемодан с 990 000 долларами США родственнице. Теперь же мать Бишимбаева пытается вернуть эти деньги через суд.

Культура: интервью Димаша в CNN и полуфинал Silk Way Star

В прошедшую неделю Димаш Кудайберген порадовал своих фанатов большим интервью в CNN, в котором рассказал о своем творческом пути, дисциплине, лежащей в основе его необычного шестиоктавного диапазона, а также о своем стремлении продвигать культуру и ценности Казахстана на мировой сцене.

Также стало известно, что казахстанский певец в продолжение концертного тура прибыл в Берлин, и дал там впервые свой концерт.

13 ноября Димаш Кудайберген после фееричного концерта в Лондоне прибыл в столицу Германии. 14 ноября, в Max-Schmeling-Halle прошел шоу «Stranger».

Кстати, в столице туманного Альбиона после концерта казахстанского певца произошел необычный момент: певец поднялся на крышу автомобиля, чтобы поблагодарить своих фанатов. Видео с поклонниками певец опубликовал на своей странице в Instagram.

— Спасибо, Лондон. Это видео было снято после концерта перед отелем, в котором мы остановились. Мне пришлось залезть на крышу машины, чтобы поблагодарить всех. Люблю вас. Увидимся завтра в Берлине. Спасибо вам за ваши потрясающее видео, — написал он.

Кадр из видео

Еще одно яркое событие минувшей недели — полуфинал Silk Way Star.

В Астане завершился полуфинал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star — беспрецедентного по охвату музыкального шоу, которое объединило исполнителей из 12 стран и собрало многомиллионную аудиторию зрителей по всему миру.

В Казахстане эпизоды транслируются каждую субботу в 20:00 — на Jibek Joly и в 22:30 — на международном телеканале Silk Way.

Проект уже называют новым инструментом культурной дипломатии, платформой для объединения традиций, языков и творческих школ региона.

Финальный эпизод состоится 22 ноября и будет показан в прямом эфире на телеканале Jibek Joly в 20:00. Трансляции одновременно пройдут в Казахстане, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

Спорт: сенсационный матч Казахстан — Бельгия

15 ноября на «Астана Арене» в рамках квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 года сыграли сборные Казахстана и Бельгии.

На 9-й минуте игра пападающий алматинского «Кайрата» и национальной сборной Казахстана Дастан Сатпаев открыл счет в игре против сборной Бельгии.

В начале второго тайма матча Казахстан — Бельгия гости сумели сравнять счет на табло.

По итогам двух таймов сборная Казахстана в Астане сыграла вничью с национальной командой Бельгии в матче квалификации чемпионата мира 2026 года. по словам специалистов и фанатов, это стало сенсацией для любителей футбола.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Главный тренер национальной сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал итог отборочного матча ЧМ-2026 против команды Казахстана, завершившегося вничью 1:1.

— Мы тщательно готовились и имели четкий план на игру. Во втором тайме вы могли увидеть часть наших задумок. Но должен отметить: вратарь Казахстана сыграл блестяще и заслуживает отдельной похвалы, — отметил он.

В свою очередь и главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов подвел итоги матча.

— Отбор закончен, мы взяли очко и довольны результатом. Все видели, насколько тяжёлым был матч. Бельгии необходимо было добывать победу ради выхода на чемпионат мира, и давление чувствовалось. Но хочу сказать ребятам «спасибо», они выдержали всё, — отметил Байсуфинов.

А в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияд, проходят VI Игры исламской солидарности.

— В нынешних Играх принимают участие более 3000 спортсменов из 57 стран мира.

Сборная Казахстана выступает в 15 видах спорта, за страну соревнуются 98 атлетов, — говорится в сообщении Министерство туризма и спорта РК.

На сегодняшний день по итогам соревновательного дня в активе сборной Казахстана 37 медалей: 11 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

VI Игры исламской солидарности проходят с 7 по 21 ноября.