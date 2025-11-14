Суд над «Казахским Робин Гудом»: в обвинительный акт внесут дополнения

На прошлом заседании было объявлено о завершении следственного этапа и о том, что на следующем заседании начнутся прения сторон. Однако сегодня по постановлению судьи судебное следствие было возобновлено. Судья объяснил это тем, что при изучении обвинительного акта возникли дополнительные вопросы.

В ходе заседания сначала задавались вопросы Актоты Дуйсеевой, затем — Ильясу Сариеву. Оба подсудимых оставили свои прежние ответы без изменений.

Потерпевшие и их адвокаты ходатайствовали о вызове в суд в качестве свидетелей мобилографов, работавших вместе с Ильясом Сариевым, а также менеджеров туристической компании «MM Travel». Судья удовлетворил эти ходатайства.

Кроме того, адвокат Сариева зачитал письменное заявление одной из потерпевших — Айжан Жургенбаевой о том, что не имеет претензий к обвиняемому и ходатайствовал о сокращении производства по делу на основании этого заявления. Суд поручил секретарю суда проверить, действительно ли заявление написано самой Айжан Жургенбаевой.

Также судья поручил прокурору уточнить в обвинительном акте эпизоды 7, 8 и 19, указав точное время передачи потерпевшими денег обвиняемым, и представить новый обвинительный акт.

Отметим, по делу проходят два человека — блогер Ильяс Сариев, известный под псевдонимом «Казахский Робин Гуд» и Актоты Дуйсеева — глава турфирмы «MM Travel». В отношении них выдвинуто обвинение по пунку 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК — «Мошенничество в крупном размере».

О возбуждении уголовного дела в отношении руководителя благотворительного фонда «Елге көмек» Ильяса Сариева стало известно в апреле 2025 года. Его задержали по подозрению в совершении мошенничества.

Ранее в Алмалинском районном суде Алматы зачитали обвинительный акт по делу.

Сариев в суде признал вину частично — только по шести эпизодам из 26. Вторая подсудимая Актоты Дуйсеева также признала вину частично — в части эпизодов, связанных с турфирмой «MM Travel».

Ранее в суде родственники больных детей заявили, что перечисляли Ильясу Сариеву большие суммы, надеясь на организацию сборов на лечение. Однако, по их словам, деньги тратились на погашение его долгов, а обещанные сборы он так и не открыл.

Главный фигурант дела Ильяс Сариев ранее дал показания и частично признал вину по эпизодам, связанным с организацией благотворительных акций. Что касается его роли в турфирме «MM Travel», Сариев пояснил, что его пригласили в компанию в качестве блогера — он занимался маркетингом и продвижением турфирмы.

Также свои показания дала вторая фигурантка дела — Актоты Дуйсеева. По ее словам, турфирму «MM Travel» она открыла совместно с Сариевым в январе 2023 года в 2024 году начались финансовые трудности, когда со счетов компании были сняты крупные суммы. В суде она заявила, что Сариев использовал средства компании для азартных игр.