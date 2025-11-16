Главный тренер сборной Бельгии объяснил причины сложного матча в Астане
Главный тренер национальной сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал итог отборочного матча ЧМ-2026 против команды Казахстана, завершившегося вничью 1:1, передает корреспондент агентства Kazinform.
Наставник признал, что его команда столкнулась с более серьезным сопротивлением, чем предполагалось.
По словам Гарсии, бельгийцы прибыли в Астану с заранее продуманной тактикой.
— Мы тщательно готовились и имели четкий план на игру. Во втором тайме вы могли увидеть часть наших задумок. Но должен отметить: вратарь Казахстана сыграл блестяще и заслуживает отдельной похвалы, — отметил специалист.
Гарсия подчеркнул, что матч выдался напряженным и потребовал от его команды корректировки действий по ходу встречи.
По итогам отбора Казахстан набирает 8 очков и финиширует на четвертом месте в группе J.