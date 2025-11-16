РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:23, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Главный тренер сборной Бельгии объяснил причины сложного матча в Астане

    Главный тренер национальной сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал итог отборочного матча ЧМ-2026 против команды Казахстана, завершившегося вничью 1:1, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Главный тренер сборной Бельгии объяснил причины сложного матча в Астане
    Фото: Sports24.kz

    Наставник признал, что его команда столкнулась с более серьезным сопротивлением, чем предполагалось.

    Главный тренер сборной Бельгии объяснил причины сложного матча в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    По словам Гарсии, бельгийцы прибыли в Астану с заранее продуманной тактикой.

    — Мы тщательно готовились и имели четкий план на игру. Во втором тайме вы могли увидеть часть наших задумок. Но должен отметить: вратарь Казахстана сыграл блестяще и заслуживает отдельной похвалы, — отметил специалист.

    Темирлан Анарбеков
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Гарсия подчеркнул, что матч выдался напряженным и потребовал от его команды корректировки действий по ходу встречи.

    По итогам отбора Казахстан набирает 8 очков и финиширует на четвертом месте в группе J.

    Теги:
    Спорт Футбол Бельгия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают