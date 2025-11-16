РУ
    21:05, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан сотворил сенсацию в матче с Бельгией

    Сборная Казахстана в Астане сыграла вничью с национальной командой Бельгии в матче квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан сотворил сенсацию в матче с Бельгией
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Игра прошла на «Астана Арене», встречу обслуживала судейская бригада из Литвы во главе с рефери Донатасом Румшасом.

    Казахстан сотворил сенсацию в матче с Бельгией
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Стартовые составы команд

    Казахстан: Анарбеков, Алип, Каиров, Касым, Кенжебек, Чесноков, Самородов, Вороговский, Тапалов, Сатпаев, Оразов.

    Казахстан сотворил сенсацию в матче с Бельгией
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Бельгия: Селс М., Сейс Х., Теате, Троссар, Доку, Де Винтер, Де Кетеларе, Онана, Ванакен, Кастань, Раскин.

    Казахстан сотворил сенсацию в матче с Бельгией
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Уже на 9-й минуте Дастан Сатпаев открыл счет, ворвавшись в штрафную и точно пробив в ближний угол. До перерыва обе команды создали ряд опасных моментов, а голкипер Темирлан Анарбеков не раз выручал хозяев.

    После паузы Бельгия усилила давление, и Ханс Ванакен головой из пределов ворот сравнял счет. Гости продолжали атаковать, но Анарбеков снова был на высоте. На 79-й минуте Ислам Чесноков получил прямую красную за грубый фол против Жереми Доку, оставив Казахстан вдесятером. Несмотря на численное меньшинство, хозяева выстояли и сохранили ничью — 1:1.

    По итогам отбора Казахстан набирает 8 очков и финиширует на четвертом месте в группе J.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Бельгия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
