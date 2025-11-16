Бельгия сравняла счет в игре с Казахстаном

На 48-й минуте игры полузащитник гостей Ханс Ванакен, после массированной атаки, сумел завершить ее и сравнял счет.

Ранее в первом тайме на 9-й минуте Дастан Сатпаев открыл счет в игре.

Напомним, сегодня сборная Казахстана на «Астана-Арене» играет против Бельгии в матче отбора на ЧМ-2026. В лайв-таблице Бельгия находится на первом месте, а Казахстан — на 4-м и имеет в своем активе 8 очков.