    20:42, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Бельгия сравняла счет в игре с Казахстаном

    В начале второго тайма матча Казахстан — Бельгия гости сумели сравнять счет на табло, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бельгия сравняла счет в игре с Казахстаном
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    На 48-й минуте игры полузащитник гостей Ханс Ванакен, после массированной атаки, сумел завершить ее и сравнял счет.

    Ранее в первом тайме на 9-й минуте Дастан Сатпаев открыл счет в игре.

    Напомним, сегодня сборная Казахстана на «Астана-Арене» играет против Бельгии в матче отбора на ЧМ-2026. В лайв-таблице Бельгия находится на первом месте, а Казахстан — на 4-м и имеет в своем активе 8 очков.

