19:23, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5
Дастан Сатпаев открыл счет в игре с Бельгией
Нападающий алматинского «Кайрата» и национальной сборной Казахстана Дастан Сатпаев открыл счет в игре против сборной Бельгии, передает корреспондент агентства Kazinform.
На 9-й минуте игры Сатпаев промчался по флангу и забил мяч в ближний угол ворот бельгийского голкипера Матца Селса.
Напомним, сегодня сборная Казахстана играет на «Астана-Арене» последний матч отбора на ЧМ-2026. В лайв-таблице Казахстан находится на 4-м месте, имея в своём активе 10 очков. Бельгийцы, после 7 игр, 14 очков.
