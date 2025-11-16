РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:23, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дастан Сатпаев открыл счет в игре с Бельгией

    Нападающий алматинского «Кайрата» и национальной сборной Казахстана Дастан Сатпаев открыл счет в игре против сборной Бельгии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Cолтан Жексенбеков/Kazinform

    На 9-й минуте игры Сатпаев промчался по флангу и забил мяч в ближний угол ворот бельгийского голкипера Матца Селса.

    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Напомним, сегодня сборная Казахстана играет на «Астана-Арене» последний матч отбора на ЧМ-2026. В лайв-таблице Казахстан находится на 4-м месте, имея в своём активе 10 очков. Бельгийцы, после 7 игр, 14 очков.

    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Ранее временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал, какой тактический план готовится на игру с Бельгией.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Бельгия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
