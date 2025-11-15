Байсуфинов раскрыл план сборной Казахстана на матч с Бельгией

— В первом матче против Бельгии ребята сыграли хорошо. Хотя они были фаворитами и в игре с Северной Македонией, забили всего один гол. В матче против нас, можно сказать, бельгийцам немного повезло.

У нас есть и план А, и план B. Исламбек Куат из-за большого количества желтых карточек в игре не примет участия. Сейчас мы готовим игрока на его позицию. Этот футболист сейчас в отличной форме. Против такого соперника играть всегда сложно. Мы показали ребятам весь наш план.

Национальная сборная — это не место для экспериментов. Завтра мы намерены выпустить футболистов, которые находятся в игровом тонусе, — сказал Байсуфинов.