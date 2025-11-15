РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:17, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Байсуфинов раскрыл план сборной Казахстана на матч с Бельгией

    Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Талгат Байсуфинов на пресс-конференции перед матчем с Бельгией поделился своим мнением о завтрашней игре, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана
    Фото: Адиль Саптаев / Kazinform

    — В первом матче против Бельгии ребята сыграли хорошо. Хотя они были фаворитами и в игре с Северной Македонией, забили всего один гол. В матче против нас, можно сказать, бельгийцам немного повезло.

    У нас есть и план А, и план B. Исламбек Куат из-за большого количества желтых карточек в игре не примет участия. Сейчас мы готовим игрока на его позицию. Этот футболист сейчас в отличной форме. Против такого соперника играть всегда сложно. Мы показали ребятам весь наш план.

    Национальная сборная — это не место для экспериментов. Завтра мы намерены выпустить футболистов, которые находятся в игровом тонусе, — сказал Байсуфинов.

    Казахстан проведет заключительный матч отбора ЧМ-2026 против Бельгии 15 ноября на «Астана Арене».

    Kazinform сообщал, что для удобства болельщиков акимат города организует специальные автобусы. Их движение начнется с 16:00.                                                                                                                                                                             

    Спорт Футбол Астана
    Адиль Саптаев
