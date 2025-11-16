Главный тренер сборной Казахстана объяснил сенсацию в матче с Бельгией
Национальная сборная Казахстана завершила отборочный цикл чемпионата мира-2026 домашней ничьей с одним из фаворитов европейского футбола — командой Бельгии, передает корреспондент агентства Kazinform.
Встреча на «Астана-Арене» завершилась со счетом 1:1, несмотря на то, что хозяева более десяти минут играли в меньшинстве.
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов подвел итоги матча.
— Отбор закончен, мы взяли очко и довольны результатом. Все видели, насколько тяжёлым был матч. Бельгии необходимо было добывать победу ради выхода на чемпионат мира, и давление чувствовалось. Но хочу сказать ребятам «спасибо», они выдержали всё, — отметил Байсуфинов.
Отдельно тренер прокомментировал эпизод с удалением Ислама Чеснокова.
— Нужно будет внимательно пересмотреть момент. В концовке и нашего игрока ударили. Но решение судьи есть решение судьи — это их работа, — сказал наставник.
Первый тайм остался за казахстанцами благодаря точному удару Дастана Сатпаева. В начале второй половины бельгийцы сравняли счет — отличился Ханс Ванакен. Несмотря на красную карточку и давление соперника, сборная Казахстана удержала результат и продлила свою беспроигрышную серию в официальных матчах до трех встреч.