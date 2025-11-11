РУ
    10:35, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Инвестиции в геологоразведку в Казахстане достигли 80 млрд тенге с начала года

    За 9 месяцев текущего года в геологоразведку инвестировано 80 млрд тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    ВИЭ и нефть
    Фото: Kazinform

    По его данным, на сегодняшний день общее количество контрактов на недропользование по углеводородам составляет 324, из которых на разведку — 15, разведку и добычу — 170, добычу — 131, СРП — 8.

    — В 2023 и 2024 гг. на геологоразведку недропользователями инвестировано порядка 150 млрд тенге и 160 млрд тенге соответственно. За 9 месяцев 2025 года в геологоразведку инвестировано 80 млрд тенге. До конца текущего года инвестиции в геологоразведку ожидается не менее уровня предыдущих лет, — озвучил вице-министр.

    Отмечено, что на текущий момент численность работников нефтяной отрасли составляет порядка 220 тысяч человек, которая включает добычу, переработку, транспортировку и нефтесервис.

    Ранее сообщалось, что нефть подешевела более чем на 1,4% из-за роста запасов в США.

