Инвестиции в геологоразведку в Казахстане достигли 80 млрд тенге с начала года

По его данным, на сегодняшний день общее количество контрактов на недропользование по углеводородам составляет 324, из которых на разведку — 15, разведку и добычу — 170, добычу — 131, СРП — 8.

— В 2023 и 2024 гг. на геологоразведку недропользователями инвестировано порядка 150 млрд тенге и 160 млрд тенге соответственно. За 9 месяцев 2025 года в геологоразведку инвестировано 80 млрд тенге. До конца текущего года инвестиции в геологоразведку ожидается не менее уровня предыдущих лет, — озвучил вице-министр.

Отмечено, что на текущий момент численность работников нефтяной отрасли составляет порядка 220 тысяч человек, которая включает добычу, переработку, транспортировку и нефтесервис.

Ранее сообщалось, что нефть подешевела более чем на 1,4% из-за роста запасов в США.