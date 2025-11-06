Нефть подешевела более чем на 1,4% из-за роста запасов в США

Цены на нефть в среду снизились более чем на 1,4% – до 63,5 доллара за баррель, опустившись до минимальных уровней за две недели под давлением опасений возможного избытка предложения на мировом рынке.

Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 5,2 млн баррелей – до 421,2 млн баррелей, сообщилj Управление энергетической информации (EIA). Аналитики ожидали гораздо более умеренного увеличения – примерно на 603 тыс. баррелей.

Тем не менее признаки более сильного, чем прогнозировалось, спроса на бензин сдержали падение цен на нефть. Запасы бензина сократились на 4,7 млн баррелей – до 206 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижение лишь на 1,1 млн барреля.

Как сообщалось ранее, Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов проверил ключевые нефтегазовые активы ЗКО.