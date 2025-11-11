Беспилотники и новые карты: Бектенов поручил модернизировать геологоразведку

До конца 2025 года Министерству промышленности и строительства предстоит подготовить проектно-сметную документацию для детального геологического картирования всей территории Казахстана в масштабе 1:50 000.

В 2026 году министерство совместно с Минфином начнет внедрять современные методы составления геологических карт. В этом процессе планируется активно использовать новые технологии, включая беспилотники.

К середине 2026 года данные планируют интегрировать в Единую платформу недропользования. Это позволит инвесторам в онлайн-режиме видеть, где и какие ресурсы можно использовать, а где действуют ограничения.

По словам Олжаса Бектенова, правительство и дальше будет поддерживать развитие геологической отрасли, увеличивать финансирование и создавать комфортные условия для инвестиций.

