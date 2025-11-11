РУ
    12:37, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Беспилотники и новые карты: Бектенов поручил модернизировать геологоразведку

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Правительства дал ряд поручений, направленных на развитие геологоразведки в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Беспилотники и новые карты: Бектенов поручил модернизировать геологоразведку
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    До конца 2025 года Министерству промышленности и строительства предстоит подготовить проектно-сметную документацию для детального геологического картирования всей территории Казахстана в масштабе 1:50 000.

    В 2026 году министерство совместно с Минфином начнет внедрять современные методы составления геологических карт. В этом процессе планируется активно использовать новые технологии, включая беспилотники.

    К середине 2026 года данные планируют интегрировать в Единую платформу недропользования. Это позволит инвесторам в онлайн-режиме видеть, где и какие ресурсы можно использовать, а где действуют ограничения.

    По словам Олжаса Бектенова, правительство и дальше будет поддерживать развитие геологической отрасли, увеличивать финансирование и создавать комфортные условия для инвестиций.

    Ранее стало известно, что в Казахстане на учет поставили пять новых месторождений.

    Теги:
    Беспилотники Месторождение Олжас Бектенов
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
