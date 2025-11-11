В Казахстане на учет поставили пять новых месторождений
По итогам геологоразведочных работ впервые поставлены на учет пять месторождений. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, передает корреспондент агентства Kazinform.
Это месторождения: Кок-Жон (участок Болаттобе), Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий и Такыр-Кальджир.
— Прирост запасов составил порядка 98 тонн золота, 36 тысяч тонн меди, 11 миллионов тонн марганца и свыше 1,3 миллионов тонн фосфоритов, — добавил он.
Сегодня в Казахстане учтено 103 вида полезных ископаемых и примерно 10 тысяч месторождений. В работе находятся более 2 900 лицензий и 250 контрактов по ТПИ. За этот год выдали 707 лицензий на разведку и 22 — на добычу.
Ранее сообщалось, что в Астане в 2026 году начнут строить геолабораторию.