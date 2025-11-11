РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:37, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане на учет поставили пять новых месторождений

    По итогам геологоразведочных работ впервые поставлены на учет пять месторождений. Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    геология
    Фото: iStock

    Это месторождения: Кок-Жон (участок Болаттобе), Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий и Такыр-Кальджир.

    — Прирост запасов составил порядка 98 тонн золота, 36 тысяч тонн меди, 11 миллионов тонн марганца и свыше 1,3 миллионов тонн фосфоритов, — добавил он.

    Сегодня в Казахстане учтено 103 вида полезных ископаемых и примерно 10 тысяч месторождений. В работе находятся более 2 900 лицензий и 250 контрактов по ТПИ. За этот год выдали 707 лицензий на разведку и 22 — на добычу.

    Ранее сообщалось, что в Астане в 2026 году начнут строить геолабораторию.

    Теги:
    Правительство РК Министерство промышленности и строительства Месторождение
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают