В Астане в 2026 году начнут строить геолабораторию

— Для этого планируется создать в столице современную лабораторию в составе Геологического кластера. Она необходима для проведения минерально-геохимических и аналитических исследований, — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил министерству промышленности совместно с министерством финансов и Национальной геологической службой обеспечить начало строительства лаборатории в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в сфере недропользования в Казахстане оцифровали более 5,5 тысяч лицензий и контрактов.