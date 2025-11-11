РУ
    11:22, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Астане в 2026 году начнут строить геолабораторию

    В Астане создадут основу для внедрения современных научных методов в геологоразведке. Соответствующее поручение дал Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Пресс-служба Правительства РК

    — Для этого планируется создать в столице современную лабораторию в составе Геологического кластера. Она необходима для проведения минерально-геохимических и аналитических исследований, — отметил Олжас Бектенов.

    Премьер-министр поручил министерству промышленности совместно с министерством финансов и Национальной геологической службой обеспечить начало строительства лаборатории в 2026 году.

    Ранее сообщалось, что в сфере недропользования в Казахстане оцифровали более 5,5 тысяч лицензий и контрактов.

