    11:03, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Более 5,5 тысяч лицензий и контрактов в сфере недропользования оцифровали в Казахстане

    Единая платформа недропользования обеспечивает полный цифровой цикл — от подачи заявки до выдачи лицензии. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ШАРХАН Иран Шарханович
    Фото: primeminister.kz

    — На платформе уже функционируют 22 государственные услуги, внедрены электронные аукционы и сервис «электронный кошелек» для онлайн-оплаты подписных бонусов, — отметил вице-министр.

    В текущем году через систему:
    — оцифровано свыше 5,5 тыс или 94% контрактов и лицензий;
    — предоставлено 729 лицензий;
    — проведено четыре аукциона (61 лот) на сумму подписных бонусов 45,4 млрд тенге.

    Кроме того, 89% отчетности по лицензионно-контрактным условиям принимают в электронном виде. Как отмечается, это позволило автоматизировать контроль исполнения обязательств и значительно сократить долю ручных проверок.

    По словам Ирана Шархана, на единой платформе есть доступ к более чем 66 тыс геологических отчетов. Параллельно продолжается оцифровка первичной геологической информации.

    — На сегодняшний день более 73% первичной геологической информации переведено в электронный формат. К концу года будет оцифровано 97% данных, а полная оцифровка завершится в 2026 году, — добавил вице-министр.

    Ранее сообщалось, что инвестиции в геологоразведку в Казахстане достигли 80 млрд тенге с начала года.

     

