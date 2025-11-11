Более 5,5 тысяч лицензий и контрактов в сфере недропользования оцифровали в Казахстане

— На платформе уже функционируют 22 государственные услуги, внедрены электронные аукционы и сервис «электронный кошелек» для онлайн-оплаты подписных бонусов, — отметил вице-министр.

В текущем году через систему:

— оцифровано свыше 5,5 тыс или 94% контрактов и лицензий;

— предоставлено 729 лицензий;

— проведено четыре аукциона (61 лот) на сумму подписных бонусов 45,4 млрд тенге.

Кроме того, 89% отчетности по лицензионно-контрактным условиям принимают в электронном виде. Как отмечается, это позволило автоматизировать контроль исполнения обязательств и значительно сократить долю ручных проверок.

По словам Ирана Шархана, на единой платформе есть доступ к более чем 66 тыс геологических отчетов. Параллельно продолжается оцифровка первичной геологической информации.

— На сегодняшний день более 73% первичной геологической информации переведено в электронный формат. К концу года будет оцифровано 97% данных, а полная оцифровка завершится в 2026 году, — добавил вице-министр.

Ранее сообщалось, что инвестиции в геологоразведку в Казахстане достигли 80 млрд тенге с начала года.