В Казахстане запустили единый QR для банков

О запуске проекта сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на пресс-конференции в рамках Central Asia Fintech Summit в Алматы. Он поблагодарил представителей банков за конструктивное сотрудничество и участие в реализации инициативы.

— Мы хотели сегодня официально объявить о нашем большом общенациональном проекте — едином QR. Мы хотели поблагодарить банковские организации за то, что они конструктивно поучаствовали в этом процессе, который, безусловно, во-первых, сделает нашу жизнь проще как обычных потребителей финуслуг, во-вторых, будет благоприятно сказываться на системе в целом, а в-третьих, закрепит наше лидерство в Центральной Азии. Мы должны всегда идти впереди и быть впереди всех во всем, что касается технологий, цифровизации, процессов и так далее, — сказал он.

Председатель Правления Национальной платежной корпорации Казахстана Жанар Самаева сообщила, что в прошлом месяце межбанковский QR был запущен в пилотном формате. Она поблагодарила банки-партнеры за активное участие и поддержку инициативы.

По ее словам, единый QR уже доступен и охватывает несколько миллионов пользователей. К системе подключены Банк ЦентрКредит, Freedom Bank, Halyk Bank, Altyn Bank, RBK Bank и Home Credit Bank.

— В целом по планам — продолжать масштабировать сервис на все регионы Казахстана, на все торговые предприятия. До конца года ожидаем подключения еще трех банков. Это такая сложная, долгая работа. Мы в 2026 году ожидаем полностью запустить в масштаб, — добавила она.

Отметим, что в 2024 году Национальный банк РК в пилотном режиме запустил сервис межбанковских QR-платежей как часть ключевых проектов НЦФИ.