    13:36, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства наградил работников сельскохозяйственной отрасли

    На Форуме работников сельского хозяйства в Год рабочих профессий были оказаны особые почести людям труда, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Амангосу Тулеуову
    Фото: Акорда

    Указом Главы государства за выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны высшая степень отличия — звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено Тулеуову Амангосу Сансызбаевичу — директору товарищества с ограниченной ответственностью «Степное» (Актюбинская область).

    В целом сегодня из рук Президента Касым-Жомарта Токаева награды получили 30 работников отрасли.

    Глава государства наградил работников сельскохозяйственной отрасли
    Фото: Акорда

    В частности, кавалерами ордена «Парасат» стали 2 человека; орденом «Құрмет» награждены 6 представителей отрасли; орденом «Еңбек даңқы» II степени отмечен 1 работник, орденом «Еңбек даңкы» III степени — 10; медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 6 тружеников.

    Глава государства наградил работников сельскохозяйственной отрасли
    Фото: Акорда

    Кроме того, сегодня впервые четырем лучшим работникам отрасли было присвоено почетное звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері».

    Глава государства наградил работников сельскохозяйственной отрасли
    Фото: Акорда

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства.

    Президент отметил, что необходимо в полной мере использовать потенциал животноводства, поручил ввести возвращенные земли в постоянный оборот, обеспечить ветеринарную сферу необходимой материально-технической базой, ускорить работу по привлечению иностранных инвесторов в сельское хозяйство, давать средства регионам, готовым применять технологии водопользования и призвал бизнес внести вклад в развитие родных сел.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Сельское хозяйство Акорда Президент Казахстана Награда
    Динара Жусупбекова
    Автор
