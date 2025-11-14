Глава государства наградил работников сельскохозяйственной отрасли

Указом Главы государства за выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны высшая степень отличия — звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено Тулеуову Амангосу Сансызбаевичу — директору товарищества с ограниченной ответственностью «Степное» (Актюбинская область).

В целом сегодня из рук Президента Касым-Жомарта Токаева награды получили 30 работников отрасли.

Фото: Акорда

В частности, кавалерами ордена «Парасат» стали 2 человека; орденом «Құрмет» награждены 6 представителей отрасли; орденом «Еңбек даңқы» II степени отмечен 1 работник, орденом «Еңбек даңкы» III степени — 10; медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 6 тружеников.

Фото: Акорда

Кроме того, сегодня впервые четырем лучшим работникам отрасли было присвоено почетное звание «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері».

Фото: Акорда

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства.

Президент отметил, что необходимо в полной мере использовать потенциал животноводства, поручил ввести возвращенные земли в постоянный оборот, обеспечить ветеринарную сферу необходимой материально-технической базой, ускорить работу по привлечению иностранных инвесторов в сельское хозяйство, давать средства регионам, готовым применять технологии водопользования и призвал бизнес внести вклад в развитие родных сел.