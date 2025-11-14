Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства

— Прежде всего, хотел бы поздравить всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Это день, когда чествуют настоящих людей труда. Фермеры, животноводы, крестьяне вносят весомый вклад в развитие и процветание нашей страны. Выражаю вам искреннюю благодарность за нелегкий труд, — сказал Президент.