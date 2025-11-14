Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства
Глава государства в своем выступлении поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Прежде всего, хотел бы поздравить всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Это день, когда чествуют настоящих людей труда. Фермеры, животноводы, крестьяне вносят весомый вклад в развитие и процветание нашей страны. Выражаю вам искреннюю благодарность за нелегкий труд, — сказал Президент.
Он отметил, что сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики, имеющая стратегическое значение.
— Сегодня мы проводим уже второй Форум, посвященный вопросам аграрного сектора, с участием квалифицированных специалистов из регионов страны. Поэтому сегодняшнее мероприятие по праву можно назвать событием общенационального масштаба. Выступившие участники озвучили глубокие и взвешенные предложения, которые необходимо внимательно изучить и обязательно учесть в дальнейшей работе, — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, Глава государства принимает участие во втором Форуме работников сельского хозяйства.