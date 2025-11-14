РУ
    12:07, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана принимает участие во втором Форуме работников сельского хозяйства

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие во втором Форуме работников сельского хозяйства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Фото: Акорда

    Мероприятие собрало более 2000 участников, включая сельхозтоваропроизводителей, представителей отраслевых ассоциаций, международных организаций, инвесторов, ветеранов отрасли, а также студентов, обучающихся по специальностям аграрной сферы.

    Ранее пресс-служба Акорды представила перечень мероприятий с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Сельское хозяйство Акорда Президент Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Автор
