12:07, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5
Президент Казахстана принимает участие во втором Форуме работников сельского хозяйства
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие во втором Форуме работников сельского хозяйства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Мероприятие собрало более 2000 участников, включая сельхозтоваропроизводителей, представителей отраслевых ассоциаций, международных организаций, инвесторов, ветеранов отрасли, а также студентов, обучающихся по специальностям аграрной сферы.
Ранее пресс-служба Акорды представила перечень мероприятий с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева.