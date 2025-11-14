Давать средства регионам, готовым применять технологии водопользования, призвал Президент

— На сельское хозяйство приходится около 60% всего водозабора. Рациональное, другими словами, экономное использование воды в аграрной сфере — определяющий фактор устойчивости всей нашей водной экосистемы. В агросекторе стали внедрять современные технологии экономии воды, сокращать площади влагоемких культур, но это только начало работы, — отметил Глава государства.

Эксперты считают возможным в течение трех лет довести охват водосберегающими технологиями до одного миллиона гектаров.

— Следует ускорить модернизацию водной инфраструктуры с внедрением цифровых решений и строгим контролем на всех этапах реализации проектов. Работы по модернизации водного хозяйства много, но она должна быть взаимоувязана с планами развития сельскохозяйственной отрасли.

— Наши ведомства стали увлекаться разработкой планов и так называемых «дорожных карт», которые даже не согласованы между собой, содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу: «Нам бы день простоять, да ночь продержаться». Это практику надо прекращать.

Государственные вложения должны приносить максимальную отдачу, этот тезис бесспорен. Средства нужно давать тем регионам, которые готовы активно применять современные технологии водопользования. Поэтому региональные планы сельхозпроизводства следует внедрить в разрабатываемый Правительством Генеральный план управления водными ресурсами».

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства.

Президент отметил, что необходимо в полной мере использовать потенциал животноводства.