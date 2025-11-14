Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес внести вклад в развитие сел

— Хочу еще раз подчеркнуть: развитие АПК Государство реализует целый ряд проектов по благоустройству сельских населенных пунктов. Проводится масштабная работа: от строительства инфраструктуры до привлечения квалифицированных специалистов в села. С 2019 года реализуется проект «Ауыл — ел бесігі», в рамках которого на развитие сельской инфраструктуры выделено более 700 млрд тенге. Осуществлены конкретные мероприятия в более чем 2,5 тыс. населенных пунктов по всей стране. В рамках программы «Ауыл аманаты» создано свыше 600 объединений. В нынешнем году Правительство утвердило Концепцию регионального развития. В соответствии с документом расширены полномочия районных акимов. Им предоставлена возможность самостоятельно разрабатывать и реализовывать планы развития районов. Акимы должны оказывать поддержку в реализации продукции акционерных обществ (кооперативов), заключая договоры с крупными компаниями. В целом, крайне важно привлекать частные инвестиции в село. Представители бизнеса должны быть активно вовлечены в этот процесс. Безусловно, вклад преуспевающих предпринимателей в развитие родных сел и регионов будет способствовать их процветанию. Своим упорным, каждодневным трудом все наши трудолюбивые, целеустремленные граждане шаг за шагом приумножают национальное богатство и созидают будущее страны. Надо создавать условия для такой полезной деятельности, поощрять истинных патриотов. Мы этим будем заниматься, — сказал Глава государства.

Напомним, выступая на форуме Глава государства поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд. В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, в том числе, обеспечить ветеринарную сферу необходимой материально-технической базой, ввести возвращенные земли в постоянный оборот, активнее использовать потенциал авиаперезок для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки.

Президент подчеркнул, что в этом году успешно завершились осенние полевые работы. Казахстанские аграрии собрали 27 миллионов тонн зерна.

Также говорилось о совершенствовании методов финансирования АПК. В текущем году объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 триллион тенге, что в десять раз больше, чем было пять лет назад.

Глава государства отметил, что предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК.