Использующие инновации сельхозпредприятия должны получать господдержку — Президент Казахстана

— Надо конкретно заняться цифровизацией агропромышленного комплекса. Как вы знаете, тотальная цифровизация и внедрение технологии искусственного интеллекта во всех сферах стала сквозной задачей в моем Послании. Для сельского хозяйства это имеет принципиальное значение, поскольку новые технологии позволяют существенно сократить издержки и повысить производительность, — сказал Токаев.

Он напомнил, что в ходе совещания в Акмолинской области поручил обеспечить надлежащие условия хранения и минимизировать потери собранного урожая, так как от этого зависит финансовая устойчивость многих фермерских хозяйств страны.

— Предстоит сформировать эффективную систему учета и контроля государственных запасов зерна с помощью цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Для этого необходимо модернизировать действующие и приступить к строительству новых современных элеваторов. В программе финансирования строительства частных элеваторов обязательным критерием должно стать наличие электронных систем приема и отгрузки зерна. Многие наши аграрии уже начали активно применять различные технологические новации (смарт-фермы, агродроны, спутниковые технологии и ИИ). Но о каком-то системном сдвиге в масштабах всей страны пока говорить рано, — отметил Глава государства.

Также Президент поручил провести интеграцию информационных систем АПК.

— Надо переходить от отдельных «умных» решений к полноценному цифровому агропроизводству. Каждое хозяйство должно быть заинтересовано в использовании цифровых технологий. Государственную поддержку должны получать предприятия, которые внедряют инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК.