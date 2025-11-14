РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:11, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Использующие инновации сельхозпредприятия должны получать господдержку — Президент Казахстана

    Президент подчеркнул, что цифровизация сельского хозяйства имеет принципиальное значение, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Использующие инновации сельхозпредприятия должны получать господдержку — Президент Казахстана
    Фото: Pexels

    — Надо конкретно заняться цифровизацией агропромышленного комплекса. Как вы знаете, тотальная цифровизация и внедрение технологии искусственного интеллекта во всех сферах стала сквозной задачей в моем Послании. Для сельского хозяйства это имеет принципиальное значение, поскольку новые технологии позволяют существенно сократить издержки и повысить производительность, — сказал Токаев.

    Он напомнил, что в ходе совещания в Акмолинской области поручил обеспечить надлежащие условия хранения и минимизировать потери собранного урожая, так как от этого зависит финансовая устойчивость многих фермерских хозяйств страны.

    — Предстоит сформировать эффективную систему учета и контроля государственных запасов зерна с помощью цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Для этого необходимо модернизировать действующие и приступить к строительству новых современных элеваторов. В программе финансирования строительства частных элеваторов обязательным критерием должно стать наличие электронных систем приема и отгрузки зерна. Многие наши аграрии уже начали активно применять различные технологические новации (смарт-фермы, агродроны, спутниковые технологии и ИИ). Но о каком-то системном сдвиге в масштабах всей страны пока говорить рано, — отметил Глава государства.

    Также Президент поручил провести интеграцию информационных систем АПК.

    — Надо переходить от отдельных «умных» решений к полноценному цифровому агропроизводству. Каждое хозяйство должно быть заинтересовано в использовании цифровых технологий. Государственную поддержку должны получать предприятия, которые внедряют инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент отметил, что предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК.

    — Сейчас они разрознены и, по существу, не интегрированы между собой. Следовательно, решения зачастую принимаются на основе неточной статистики. Объективную картину должны представить результаты Национальной сельскохозяйственной переписи. Полученные сведения должны лечь в основу модернизации и дальнейшего развития цифровых систем в агросекторе. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует провести интеграцию отраслевых информационных систем, обеспечить постоянный контроль качества данных. На базе платформы e-АПК нужно выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью, — сказал Глава государства.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают