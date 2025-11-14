Использующие инновации сельхозпредприятия должны получать господдержку — Президент Казахстана
Президент подчеркнул, что цифровизация сельского хозяйства имеет принципиальное значение, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Надо конкретно заняться цифровизацией агропромышленного комплекса. Как вы знаете, тотальная цифровизация и внедрение технологии искусственного интеллекта во всех сферах стала сквозной задачей в моем Послании. Для сельского хозяйства это имеет принципиальное значение, поскольку новые технологии позволяют существенно сократить издержки и повысить производительность, — сказал Токаев.
Он напомнил, что в ходе совещания в Акмолинской области поручил обеспечить надлежащие условия хранения и минимизировать потери собранного урожая, так как от этого зависит финансовая устойчивость многих фермерских хозяйств страны.
— Предстоит сформировать эффективную систему учета и контроля государственных запасов зерна с помощью цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Для этого необходимо модернизировать действующие и приступить к строительству новых современных элеваторов. В программе финансирования строительства частных элеваторов обязательным критерием должно стать наличие электронных систем приема и отгрузки зерна. Многие наши аграрии уже начали активно применять различные технологические новации (смарт-фермы, агродроны, спутниковые технологии и ИИ). Но о каком-то системном сдвиге в масштабах всей страны пока говорить рано, — отметил Глава государства.
Также Президент поручил провести интеграцию информационных систем АПК.
— Надо переходить от отдельных «умных» решений к полноценному цифровому агропроизводству. Каждое хозяйство должно быть заинтересовано в использовании цифровых технологий. Государственную поддержку должны получать предприятия, которые внедряют инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта, — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК.
— Сейчас они разрознены и, по существу, не интегрированы между собой. Следовательно, решения зачастую принимаются на основе неточной статистики. Объективную картину должны представить результаты Национальной сельскохозяйственной переписи. Полученные сведения должны лечь в основу модернизации и дальнейшего развития цифровых систем в агросекторе. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует провести интеграцию отраслевых информационных систем, обеспечить постоянный контроль качества данных. На базе платформы e-АПК нужно выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью, — сказал Глава государства.