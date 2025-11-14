Объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории Казахстана превысил триллион тенге

Глава государства указал на важность совершенствования методов финансирования АПК.

— В текущем году объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 триллион тенге, что в десять раз больше, чем было пять лет назад. В целях обеспечения доступности финансирования был внедрен механизм предоставления гарантий банкам уполномоченным органом. В нынешнем году фонд «Даму» обеспечил гарантии по 1300 кредитам. Это позволило положительно решить проблемы многих фермеров, в частности, занимающихся мелким и средним бизнесом и не имеющих достаточного залогового имущества для получения кредита. Началась выдача техники отечественного производства по упрощенной льготной программе лизинга. Это стало очень эффективным решением для модернизации устаревшего оборудования. Если четыре года назад износ сельскохозяйственной техники был на уровне 90%, то в текущем году этот показатель снизился до 70%. Данную работу необходимо продолжить совместно с представителями бизнеса. Сегодня 90% внутреннего спроса на сельхозтехнику обеспечивается за счет казахстанского производства. На 10 заводах страны, в том числе на предприятиях всемирно известных брендов, собирают 19 видов техники. В ходе моего недавнего рабочего визита в США было подписано соглашение о стратегическом партнерстве с компанией John Deere на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. В результате в ближайшие пять лет в Казахстане будет произведено порядка 3 тысяч единиц современной техники, — сказал Президент.

Напомним, выступая на форуме Глава государства поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд. В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, в том числе, обеспечить ветеринарную сферу необходимой материально-технической базой, ввести возвращенные земли в постоянный оборот.

Президент подчеркнул, что в этом году успешно завершились осенние полевые работы. Казахстанские аграрии собрали 27 миллионов тонн зерна.