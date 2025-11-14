Казахстанские аграрии собрали 27 миллионов тонн зерна

— Сельское хозяйство всегда находится в центре внимания государства. Как Президент я придаю особое значение динамичному развитию этой отрасли. Недаром в народе говорят: «Егін ексе — ел тоқ» («Богатый урожай — залог благополучия»). В прошлом году мы собрали хороший урожай и достигли рекордных показателей за последнее десятилетие. В этом году успешно завершились осенние полевые работы. Нашими аграриями собрано 27 миллионов тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны. Самого высокого показателя добилась Акмолинская область (7,5 миллиона тонн). Как вы знаете, в сентябре я лично посетил регион, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании, — сказал Президент.

Глава государства также отметил, что за последние десять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза.

— Сегодня 37% населения нашей страны, то есть 7,5 миллиона человек, проживают в сельской местности. С селом связаны истоки нашего народа, его духовные корни. Так было прежде, так будет и впредь. В конечном счете, прогресс сельского хозяйства — это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны. В последние годы в отрасли проводятся масштабные реформы. Обеспечена стабильность основных показателей. За десять месяцев этого года рост экономики составил 6,4%. Динамично развивается и сельское хозяйство. С начала года инвестиции в основной капитал АПК увеличились более чем на 20%, достигнув 790 миллиардов тенге, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Производительность труда за три года выросла на 37,3%. Казахстан занимает 32-е место в глобальном рейтинге продовольственной безопасности (Global Food Security Index).

— Это хороший показатель, однако он не означает, что можно сидеть сложа руки и почивать на лаврах. Скажем откровенно, мы все еще не в полной мере используем огромный потенциал сельского хозяйства. Казахстан занимает 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место — по площади посевных угодий. Иными словами, у нас есть все необходимые ресурсы, нужно лишь использовать их эффективно. За последние десять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза — с 3,3 триллиона до 8,3 триллиона тенге. До 2030 года мы должны еще раз удвоить этот показатель. Это вполне посильная для нас задача. Принят Национальный план развития, в котором четко определены наши цели и задачи. Теперь самое главное — качественная работа и достижение конкретных результатов. Поэтому, прежде всего, хочу остановиться на актуальных вопросах развития сельского хозяйства, — сказал Президент.

Напомним, выступая на форуме Глава государства поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд. Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить ветеринарную сферу необходимой материально-технической базой.