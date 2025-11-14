РУ
    Президент поручил Правительству обеспечить бесперебойные поставки сельхозпродукции на экспорт

    Глава государства поручил активнее использовать потенциал авиаперезок для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    — По прогнозам экспертов, в ближайшие 10 лет мировое потребление красного мяса увеличится до 233 миллионов тонн. Казахстан мог бы стать крупным поставщиком такого мяса, в первую очередь, в страны Азии. По экспорту баранины Казахстан пока уступает таким странам, как Монголия, Нидерланды, Испания, Франция. Но у нас более высокая обеспеченность пастбищными угодьями. Нужно создать надлежащие условия для полноценного раскрытия экспортного потенциала овцеводства.

    Фото: Акорда

    В Послании Президентом была поставлена задача разработать план развития аграрного экспорта с учетом логистики, ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотной маркетинговой стратегии.

    — К примеру, государства Персидского залива заинтересованы в стабильных круглогодичных поставках нашей мясной продукции. Но у нас авиаперевозки сельхозпродукции не скоординированы и не урегулированы должным образом. Предприниматели зачастую оказываются один на один с проблемой отправки грузов. Сегодня мне сообщили, что регулярными рейсами отправляется мясо в Эмираты. Наверное, это не совсем правильно.

    В то же время аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе, Караганды, Актау с учетом преференций в рамках специальных экономических зон имеют достаточный потенциал, чтобы стать региональными хабами с развитой логистикой и интеграцией в международные авиамаршруты. Их полноценное функционирование в таком качестве и режиме позволит обеспечить бесперебойные поставки сельхозпродукции на экспортные рынки. Данный вопрос Правительству надо тщательно проработать.

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства.

    Президент отметил, что необходимо в полной мере использовать потенциал животноводства, поручил ввести возвращенные земли в постоянный оборот, обеспечить ветеринарную сферу необходимой материально-технической базой.

