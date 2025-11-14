Президент поручил Правительству обеспечить бесперебойные поставки сельхозпродукции на экспорт

— По прогнозам экспертов, в ближайшие 10 лет мировое потребление красного мяса увеличится до 233 миллионов тонн. Казахстан мог бы стать крупным поставщиком такого мяса, в первую очередь, в страны Азии. По экспорту баранины Казахстан пока уступает таким странам, как Монголия, Нидерланды, Испания, Франция. Но у нас более высокая обеспеченность пастбищными угодьями. Нужно создать надлежащие условия для полноценного раскрытия экспортного потенциала овцеводства.

Фото: Акорда

В Послании Президентом была поставлена задача разработать план развития аграрного экспорта с учетом логистики, ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотной маркетинговой стратегии.

— К примеру, государства Персидского залива заинтересованы в стабильных круглогодичных поставках нашей мясной продукции. Но у нас авиаперевозки сельхозпродукции не скоординированы и не урегулированы должным образом. Предприниматели зачастую оказываются один на один с проблемой отправки грузов. Сегодня мне сообщили, что регулярными рейсами отправляется мясо в Эмираты. Наверное, это не совсем правильно.

В то же время аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе, Караганды, Актау с учетом преференций в рамках специальных экономических зон имеют достаточный потенциал, чтобы стать региональными хабами с развитой логистикой и интеграцией в международные авиамаршруты. Их полноценное функционирование в таком качестве и режиме позволит обеспечить бесперебойные поставки сельхозпродукции на экспортные рынки. Данный вопрос Правительству надо тщательно проработать.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев выступил на втором Форуме работников сельского хозяйства.

Президент отметил, что необходимо в полной мере использовать потенциал животноводства, поручил ввести возвращенные земли в постоянный оборот, обеспечить ветеринарную сферу необходимой материально-технической базой.