Глава государства поручил ускорить работу по привлечению иностранных инвесторов в сельское хозяйство

Глава государства подчеркнул, что в приоритете должно быть производство продукции глубокой переработки.

— Отечественный агропромышленный комплекс в значительной степени ограничен производством сырья, и это следует признать. Важнейшая задача — превращение сельского хозяйства в передовую отрасль, опирающуюся на современные технологии. В 2023 году доля переработанной продукции в сельскохозяйственной отрасли составляла всего 35%, тогда как в нынешнем году уже — 50%. В следующем году этот показатель должен достичь 70%. Теперь следует ускорить работу по привлечению иностранных инвесторов в данную отрасль. Необходимых для этой сферы проектов немало, с рядом из них я ознакомился еще до начала форума, вместе с тем нельзя довольствоваться тем, что уже есть. Следует реализовывать инвестиционные проекты по ключевым секторам АПК. Один из ключевых приоритетов — привлечение частных инвестиций. В первую очередь, необходимо создавать благоприятные условия для деятельности иностранных инвесторов с передовыми технологиями. В своем Послании я подчеркнул, что «заказ на инвестиции» должен соответствовать потребностям производственного сектора. Правительство сформировало перечень из более чем 200 инвестиционных проектов, связанных с АПК. Данные проекты общей стоимостью около 4 трлн тенге (выделяемых за три года) реализуются в 12 секторах. Теперь эти проекты должны получить соответствующую поддержку на всех уровнях. И центр, и регионы должны быть активными в этом вопросе. Важно серьезно продумать, когда и каким образом будут реализованы проекты. Акиматы и министерства должны работать оперативно и слаженно, — поручил он.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что бренд Qazaq Organicfood при правильной стратегии может занять свою достойную нишу на международном рынке.

— Надо активнее продвигать продукцию на международные рынки. Наша страна входит в десятку ведущих мировых экспортеров пшеницы и занимает лидирующие позиции по поставкам муки. Помимо традиционных рынков Центральной Азии, Ирана, Афганистана, Казахстан начал поставлять зерно в ряд стран Европы, Юго-Восточной Азии и Северной Африки, в частности, в Бельгию, Португалию, Норвегию, Великобританию, Вьетнам, Марокко, Алжир. География нашего зернового экспорта расширяется. Казахстан становится крупным экспортером масличных культур и растительных масел. В 2024 году мы вошли в десятку поставщиков баранины с объемом почти 18 тысяч тонн, хотя это не предел. В целом, экспорт продукции АПК составляет более пяти миллиардов долларов, включает в себя свыше 200 наименований сельскохозяйственной продукции и осуществляется в 70 государств. Но потенциал нашего агропромышленного комплекса значительно больше указанных цифр. Спрос на продовольствие, особенно экологически чистую продукцию, в мире неуклонно растет. Поэтому наш бренд Qazaq Organicfood при правильной стратегии может занять свою достойную нишу на международном рынке. В Казахстане утверждены стандарты производства органической продукции, надо продолжать системную работу в данном направлении. Задача профильных структур, а также посольств за рубежом — активно помогать продвижению наших брендов, — сказал Президент.

Напомним, выступая на форуме Глава государства поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд. В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, в том числе, обеспечить ветеринарную сферу необходимой материально-технической базой, ввести возвращенные земли в постоянный оборот.

Президент подчеркнул, что в этом году успешно завершились осенние полевые работы. Казахстанские аграрии собрали 27 миллионов тонн зерна.

Также говорилось о совершенствовании методов финансирования АПК. В текущем году объем льготного кредитования сельского хозяйства впервые в истории страны превысил 1 триллион тенге, что в десять раз больше, чем было пять лет назад.