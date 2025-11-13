Объем российских инвестиций в Казахстан превысил 27 млрд долларов

Нынешный форум посвящен теме «Рабочие профессии — драйвер роста экономики».

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Форума для плодотворного стратегического сотрудничества двух стран.

— На этой уникальной площадке рождаются новые экономические, инфраструктурные и гуманитарные проекты, которые затем последовательно реализуются на региональном уровне. Это очень важно, поскольку именно в регионах формируются условия для экономического роста и сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании и культуре, — сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что взаимодействие наших стран в торгово-экономической, инвестиционной сферах из года в год показывает устойчивый рост.

— Россия — крупнейший торговый и инвестиционный партнер Казахстана. Товарооборот между нашими странами превысил 28 млрд долларов, ведется целенаправленная работа, чтобы довести его до 30 млрд долларов. В 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня — 4 млрд долларов. А общий накопленный объем российских инвестиций в Казахстан, по нашим данным, превысил 27 млрд долларов. В свою очередь казахстанские вложения в Россию составляют порядка 9 млрд долларов. В Казахстане плодотворно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом, которые создают тысячи рабочих мест и вносят большую лепту в динамичный рост нашей экономики. Эти внушительные показатели наглядно отражают высокую динамику нашего сотрудничества. Считаю, что мы должны не останавливаться на достигнутом уровне, неуклонно идти вперед, наращивать торговлю и инвестиции, — сказл Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду.

Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Ранее Президенты Казахстана и России провели переговоры. О чем говорили Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин — здесь.