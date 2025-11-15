РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:19, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Главы Казахстана и Узбекистана приняли участие в запуске совместных проектов

    Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии запуска совместных проектов Казахстана и Узбекистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    К запуску было подготовлено семь проектов на общую сумму 1,2 млрд долларов в сферах промышленности, строительства, нефтегазохимии, финансов, логистики и туризма.

    Нажав символическую кнопку, главы государств дали старт деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» в Сырдарьинской и Туркестанской областях, головного офиса «Tenge Bank» в Ташкенте, началу строительства многопрофильного центра логистики в Ташкентской области, жилого квартала «Астана» в Новом Ташкенте, нефтегазохимического комплекса по производству линейного алкилбензола в Кашкадарьинской области, гостиничного комплекса «Астана» в Новом Ташкенте, а также гостиничного комплекса «Ташкент» в столице Казахстана.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

    Ранее главы двух государств провели переговоры. Также Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Узбекистан Шавкат Мирзиёев Политика Международные отношения
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
