16:27, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан
Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В аэропорту «Восточный» в честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула.
Главу нашего государства встретил Президент Шавкат Мирзиёев.
Напомним, программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.
Ранее Акорда опубликовала рабочий график Президента на неделю.