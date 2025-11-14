Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан

В аэропорту «Восточный» в честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула.

Главу нашего государства встретил Президент Шавкат Мирзиёев.

Напомним, программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

Фото: Акорда

Ранее Акорда опубликовала рабочий график Президента на неделю.