    16:27, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан

    Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл с государственным визитом в Ташкент, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан
    Фото: Акорда

    В аэропорту «Восточный» в честь высокого гостя была выстроена рота почетного караула.

    Главу нашего государства встретил Президент Шавкат Мирзиёев.

    Напомним, программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан
    Фото: Акорда

    Ранее Акорда опубликовала рабочий график Президента на неделю.

    Наталья Мосунова
