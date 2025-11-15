РУ
    11:39, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев назвал цель своего госвизита в Узбекистан

    Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев принял участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета
    Фото: Акорда

    На заседании рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, транзитно-транспортной, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

    Глава государства выразил благодарность Президенту Шавкату Мирзиёеву за теплое гостеприимство и подчеркнул, что главной целью визита является укрепление дружбы между народами, развитие добрососедских отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

    – Уважаемый Шавкат Миромонович, благодаря Вашим неустанным усилиям в Узбекистане происходят масштабные позитивные изменения. Реализуются важные инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. Для нас Узбекистан – братское, родственное государство, добрый сосед и надежный партнер. Дружба между нашими народами имеет глубокие исторические корни, а духовные ценности во многом являются схожими. Казахско-узбекское сотрудничество поступательно развивается в духе стратегического партнерства и союзничества, – заявил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость наращивания динамики развития многогранного взаимодействия в условиях непростой международной обстановки.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте. 

    Ранее главы двух государств провели переговоры.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Узбекистан Шавкат Мирзиёев Политика Международные отношения
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
